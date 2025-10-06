Jaguars' Travon Walker: Inactive versus Kansas City
By RotoWire Staff
• 1 min read
Walker (wrist) is inactive for Monday night's game against the Chiefs.
Walker underwent wrist surgery seven days ago and was able to get in a limited practice Saturday, but he's not quite ready to play. Dawuane Smoot and Emmanuel Ogbah should be in line for increased reps along the defensive line.
