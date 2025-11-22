default-cbs-image
Walker (knee) has been ruled out for Sunday's game against the Cardinals, Michael DiRocco of ESPN.com reports.

Walker was injured in the second quarter of last Sunday's win over the Chargers and will now miss Week 12 versus Arizona. With Walker out, Dawuane Smoot, Danny Striggow, Emmanuel Ogbah and B.J. Green should be in line for additional defensive snaps.

