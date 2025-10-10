Jaguars' Travon Walker: Remains limited Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Walker (wrist) was a limited participant at practice Thursday.
Walker was estimated to be limited on Wednesday's estimated injury report, and he was officially limited at practice Thursday. The defensive lineman has been working his way back from wrist surgery, which he underwent Sept. 29, and he'll have one more chance to log a full practice before Sunday's matchup with the Seahawks.
