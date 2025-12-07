Jets' Francisco Mauigoa: Dealing with shoulder issue
By RotoWire Staff
• 1 min read
Mauigoa (shoulder) is questionable to return to Sunday's contest against the Dolphins.
Mauigoa cleared concussion protocol, but he's still dealing with an apparent shoulder injury. In his absence, Mykal Walker and Kobe King will likely continue to see added opportunities on defense.
