Jets' Francisco Mauigoa: Good to go for TNF
By RotoWire Staff
• 1 min read
Mauigoa (concussion) doesn't carry an injury designation into Thursday night's game against the Patriots.
Mauigoa missed Week 10 against the Browns but appears to be all systems go for Thursday night's date with New England. The fifth-round rookie has started the last five games he's appeared in this season and has totaled 34 tackles (13 solo) on 265 defensive snaps this season.
More News
-
Jets' Francisco Mauigoa: Considered full participant Monday•
-
Jets' Francisco Mauigoa: Not cleared to return Week 10•
-
Jets' Francisco Mauigoa: Questionable for Sunday•
-
Jets' Francisco Mauigoa: Limited in Wednesday's practice•
-
Jets' Francisco Mauigoa: In concussion protocol•
-
Jets' Francisco Mauigoa: Fades injury report for Week 6•