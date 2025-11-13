default-cbs-image
Mauigoa (concussion) doesn't carry an injury designation into Thursday night's game against the Patriots.

Mauigoa missed Week 10 against the Browns but appears to be all systems go for Thursday night's date with New England. The fifth-round rookie has started the last five games he's appeared in this season and has totaled 34 tackles (13 solo) on 265 defensive snaps this season.

