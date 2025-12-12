default-cbs-image
Jets head coach Aaron Glenn said Friday that Mauigoa (neck) is ruled out for Sunday's game against Jacksonville,

Mauigoa will miss at least one game due to the neck injury he suffered Week 14 against Miami, which had been initially diagnosed a shoulder issue. Kobe King and Mykal Walker will stand to handle increased defensive snaps as long as Mauigoa remains sidelined.

