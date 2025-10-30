Lions' Craig Reynolds: Unable to practice Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Reynolds (hamstring) isn't practicing Thursday, Justin Rogers of Detroit Football Network reports.
After being listed as a non-participant on Wednesday's practice estimate, Reynolds remains sidelined for Thursday's practice. After hurting his hamstring in Monday's win over the Buccaneers, Detroit's third-string running back is in danger of sitting out Sunday against the Vikings.
