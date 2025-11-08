Lions' Miles Frazier: Won't return Week 10
By RotoWire Staff
• 1 min read
Frazier (knee) has been ruled out for Sunday's game against the Commanders.
Frazier was limited in practice all week and has not progressed enough in his recovery from a knee injury to be activated off the PUP list. His next opportunity to make his NFL debut is Week 11 against the Eagles on Sunday, Nov. 16.
