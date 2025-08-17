Lions' Patrick O'Connor: Past leg injury
By RotoWire Staff
O'Connor (leg) played in Saturday's preseason game against the Dolphins.
O'Connor exited practice with an injury two weeks ago but is past the issue and logged 17 defensive snaps. He's competing for a reserve role along Detroit's defensive line.
