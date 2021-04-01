The Fantasy football industry has largely moved in the direction of PPR (either half or full) in recent years, but not everyone plays in a league where catches count. In fact, more than a quarter of Fantasy football leagues are still what we used to call "standard." Now we call it non-PPR, because it's not so standard anymore. But it's still relevant, and that's why we used the format for our most recent Dynasty mock draft. The other change that we made is that we went with the two starting wide receivers that is standard in CBS leagues, instead of three receivers as we normally do.
And we were reminded quickly of just how dominant running backs are with these rules.
Jonathan Taylor was the first overall pick and he was followed by 10 more running backs to start the draft. That's especially rare in Dynasty startups, because running backs have the shortest shelf life of all positions. After DK Metcalf was taken with the 12th pick, things evened out a bit, but the running back run didn't come to a complete stop until Round 4 when there wasn't a running back taken.
All of these running backs led to some values you won't often see in a startup mock. The run at the end of the second round was especially telling, with Dave Richard landing Calvin Ridley at pick 21, setting me up for a very tough choice between A.J. Brown and Patrick Mahomes, both of whom rank inside my top seven in my Dynasty PPR Top 150. I tried to be cute and guess that Mahomes might come back to me, but Major Caldwell snagged him with the very next pick.
The values didn't stop after Round 2 either. Dave also got Stefon Diggs with the fourth pick of Round 3, which was my favorite value of that round. And even though running backs flew off the board, I thought Matt Price did well to land James Robinson at pick 32. Some of my other favorite values I didn't draft were Russell Wilson and Brandin Cooks in Round 8, Gus Edwards in Round 10 and Taysom Hill in Round 14.
This was probably our last startup mock without the 2021 rookie class, which probably means it's our last startup mock before the NFL Draft. But it's not our last Dynasty mock. We'll have at least one, probably two, rookie-only mocks coming in April.
We have projection disagreements (too low on Jonathan Taylor?) and a mailbag on the Fantasy Football Today podcast. Listen below and follow at Apple, Spotify or wherever you get your podcasts:
The analysts who participated in this mock are:
Scott Fish, Scott Fish Bowl
Major Caldwell, Fantasy Gurus
Heath Cummings, CBS Sports
Dave Richard, CBS Sports
Robbie Johnson, Rumboyz Fantasy Network
Adam Aizer, CBS Sports
Dan Schneier, CBS Sports
Matt Price, Dynasty League Football
Calvin and Hobby, Dynasty Vipers
Jamey Eisenberg, CBS Sports
Dan Meylor, Dynasty League Football
Donkey Teeth, Razzball
And here are the results:
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Scott Fish
|J. Taylor RB IND
|2
|Way2majorGuruFF
|C. McCaffrey RB CAR
|3
|Heath Cummings
|D. Swift RB DET
|4
|Dave Richard
|S. Barkley RB NYG
|5
|RumboyzFFnet
|D. Cook RB MIN
|6
|Adam Aizer
|N. Chubb RB CLE
|7
|Daniel Schneier
|D. Henry RB TEN
|8
|Matt Price
|A. Kamara RB NO
|9
|CalvinandHobby
|E. Elliott RB DAL
|10
|Jamey Eisenberg
|A. Jones RB GB
|11
|Dan Meylor
|C. Akers RB LAR
|12
|Donkey Teeth - Razzball
|D. Metcalf WR SEA
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|13
|Donkey Teeth - Razzball
|J. Dobbins RB BAL
|14
|Dan Meylor
|J. Jefferson WR MIN
|15
|Jamey Eisenberg
|A. Ekeler RB LAC
|16
|CalvinandHobby
|D. Adams WR GB
|17
|Matt Price
|A. Gibson RB WAS
|18
|Daniel Schneier
|C. Edwards-Helaire RB KC
|19
|Adam Aizer
|T. Hill WR KC
|20
|RumboyzFFnet
|T. McLaurin WR WAS
|21
|Dave Richard
|C. Ridley WR ATL
|22
|Heath Cummings
|A. Brown WR TEN
|23
|Way2majorGuruFF
|P. Mahomes QB KC
|24
|Scott Fish
|M. Sanders RB PHI
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|25
|Scott Fish
|G. Kittle TE SF
|26
|Way2majorGuruFF
|T. Kelce TE KC
|27
|Heath Cummings
|J. Jacobs RB LV
|28
|Dave Richard
|S. Diggs WR BUF
|29
|RumboyzFFnet
|D. Montgomery RB CHI
|30
|Adam Aizer
|J. Mixon RB CIN
|31
|Daniel Schneier
|D. Hopkins WR ARI
|32
|Matt Price
|J. Robinson RB JAC
|33
|CalvinandHobby
|M. Evans WR TB
|34
|Jamey Eisenberg
|M. Thomas WR NO
|35
|Dan Meylor
|C. Lamb WR DAL
|36
|Donkey Teeth - Razzball
|C. Carson RB SEA
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|37
|Donkey Teeth - Razzball
|C. Godwin WR TB
|38
|Dan Meylor
|D. Moore WR CAR
|39
|Jamey Eisenberg
|T. Higgins WR CIN
|40
|CalvinandHobby
|K. Golladay WR NYG
|41
|Matt Price
|A. Robinson WR CHI
|42
|Daniel Schneier
|D. Waller TE LV
|43
|Adam Aizer
|J. Allen QB BUF
|44
|RumboyzFFnet
|J. Herbert QB LAC
|45
|Dave Richard
|K. Murray QB ARI
|46
|Heath Cummings
|L. Jackson QB BAL
|47
|Way2majorGuruFF
|C. Kupp WR LAR
|48
|Scott Fish
|D. Prescott QB DAL
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|49
|Scott Fish
|K. Allen WR LAC
|50
|Way2majorGuruFF
|Z. Moss RB BUF
|51
|Heath Cummings
|M. Andrews TE BAL
|52
|Dave Richard
|A. Cooper WR DAL
|53
|RumboyzFFnet
|D. Johnson WR PIT
|54
|Adam Aizer
|C. Claypool WR PIT
|55
|Daniel Schneier
|D. Watson QB HOU
|56
|Matt Price
|J. Smith-Schuster WR PIT
|57
|CalvinandHobby
|K. Hunt RB CLE
|58
|Jamey Eisenberg
|T. Hockenson TE DET
|59
|Dan Meylor
|J. Jeudy WR DEN
|60
|Donkey Teeth - Razzball
|R. Jones RB TB
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|61
|Donkey Teeth - Razzball
|M. Gordon RB DEN
|62
|Dan Meylor
|D. Samuel WR SF
|63
|Jamey Eisenberg
|J. Jones WR ATL
|64
|CalvinandHobby
|J. Burrow QB CIN
|65
|Matt Price
|L. Shenault Jr. WR JAC
|66
|Daniel Schneier
|D. Chark WR JAC
|67
|Adam Aizer
|R. Mostert RB SF
|68
|RumboyzFFnet
|H. Henry TE NE
|69
|Dave Richard
|L. Fournette RB TB
|70
|Heath Cummings
|B. Aiyuk WR SF
|71
|Way2majorGuruFF
|C. Sutton WR DEN
|72
|Scott Fish
|C. Edmonds RB ARI
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|73
|Scott Fish
|M. Pittman WR IND
|74
|Way2majorGuruFF
|M. Gallup WR DAL
|75
|Heath Cummings
|T. Lockett WR SEA
|76
|Dave Richard
|R. Woods WR LAR
|77
|RumboyzFFnet
|M. Davis RB ATL
|78
|Adam Aizer
|D. Goedert TE PHI
|79
|Daniel Schneier
|M. Brown WR BAL
|80
|Matt Price
|W. Fuller WR MIA
|81
|CalvinandHobby
|N. Fant TE DEN
|82
|Jamey Eisenberg
|J. Hurts QB PHI
|83
|Dan Meylor
|A. Dillon RB GB
|84
|Donkey Teeth - Razzball
|M. Gaskin RB MIA
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|85
|Donkey Teeth - Razzball
|R. Wilson QB SEA
|86
|Dan Meylor
|J. Reagor WR PHI
|87
|Jamey Eisenberg
|D. Johnson RB HOU
|88
|CalvinandHobby
|D. Harris RB NE
|89
|Matt Price
|T. Boyd WR CIN
|90
|Daniel Schneier
|M. Williams WR LAC
|91
|Adam Aizer
|J. Wilson RB SF
|92
|RumboyzFFnet
|D. Parker WR MIA
|93
|Dave Richard
|J. Smith TE NE
|94
|Heath Cummings
|D. Singletary RB BUF
|95
|Way2majorGuruFF
|B. Cooks WR HOU
|96
|Scott Fish
|T. Pollard RB DAL
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|97
|Scott Fish
|A. Thielen WR MIN
|98
|Way2majorGuruFF
|B. Snell RB PIT
|99
|Heath Cummings
|J. Conner RB PIT
|100
|Dave Richard
|I. Smith TE MIN
|101
|RumboyzFFnet
|T. Hilton WR IND
|102
|Adam Aizer
|O. Beckham WR CLE
|103
|Daniel Schneier
|M. Hardman WR KC
|104
|Matt Price
|C. Samuel WR WAS
|105
|CalvinandHobby
|T. Tagovailoa QB MIA
|106
|Jamey Eisenberg
|H. Ruggs III WR LV
|107
|Dan Meylor
|D. Mims WR NYJ
|108
|Donkey Teeth - Razzball
|R. Anderson WR CAR
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|109
|Donkey Teeth - Razzball
|K. Drake RB LV
|110
|Dan Meylor
|A. Mattison RB MIN
|111
|Jamey Eisenberg
|T. Coleman RB NYJ
|112
|CalvinandHobby
|C. Davis WR NYJ
|113
|Matt Price
|P. Lindsay RB HOU
|114
|Daniel Schneier
|D. Henderson RB LAR
|115
|Adam Aizer
|J. Kelley RB LAC
|116
|RumboyzFFnet
|A. McFarland RB PIT
|117
|Dave Richard
|J. Williams RB DET
|118
|Heath Cummings
|G. Davis WR BUF
|119
|Way2majorGuruFF
|G. Edwards RB BAL
|120
|Scott Fish
|M. Gesicki TE MIA
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|121
|Scott Fish
|D. Mooney WR CHI
|122
|Way2majorGuruFF
|J. Landry WR CLE
|123
|Heath Cummings
|L. Perine RB NYJ
|124
|Dave Richard
|T. Cohen RB CHI
|125
|RumboyzFFnet
|V. Jefferson WR LAR
|126
|Adam Aizer
|J. Brown WR LV
|127
|Daniel Schneier
|K. Vaughn RB TB
|128
|Matt Price
|A. Rodgers QB GB
|129
|CalvinandHobby
|L. Murray RB NO
|130
|Jamey Eisenberg
|M. Jones WR JAC
|131
|Dan Meylor
|E. Engram TE NYG
|132
|Donkey Teeth - Razzball
|R. Tonyan TE GB
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|133
|Donkey Teeth - Razzball
|L. Thomas TE WAS
|134
|Dan Meylor
|J. McKissic RB WAS
|135
|Jamey Eisenberg
|R. Penny RB SEA
|136
|CalvinandHobby
|K. Ballage RB PIT
|137
|Matt Price
|T. Higbee TE LAR
|138
|Daniel Schneier
|P. Campbell WR IND
|139
|Adam Aizer
|C. Kmet TE CHI
|140
|RumboyzFFnet
|D. Dallas RB SEA
|141
|Dave Richard
|G. Bernard RB CIN
|142
|Heath Cummings
|M. Mack RB IND
|143
|Way2majorGuruFF
|I. Thomas TE CAR
|144
|Scott Fish
|P. Williams WR MIA
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|145
|Scott Fish
|R. Gronkowski TE TB
|146
|Way2majorGuruFF
|T. Johnson WR TB
|147
|Heath Cummings
|D. Williams RB KC
|148
|Dave Richard
|S. Michel RB NE
|149
|RumboyzFFnet
|A. Brown WR TB
|150
|Adam Aizer
|T. Brady QB TB
|151
|Daniel Schneier
|M. Breida RB BUF
|152
|Matt Price
|M. Stafford QB LAR
|153
|CalvinandHobby
|G. Everett TE SEA
|154
|Jamey Eisenberg
|Z. Ertz TE PHI
|155
|Dan Meylor
|R. Tannehill QB TEN
|156
|Donkey Teeth - Razzball
|Q. Cephus WR DET
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|157
|Donkey Teeth - Razzball
|K. Johnson RB DET
|158
|Dan Meylor
|A. Trautman TE NO
|159
|Jamey Eisenberg
|T. Hill QB NO
|160
|CalvinandHobby
|J. Reynolds WR TEN
|161
|Matt Price
|H. Hurst TE ATL
|162
|Daniel Schneier
|D. Jones QB NYG
|163
|Adam Aizer
|C. Kirk WR ARI
|164
|RumboyzFFnet
|C. Newton QB NE
|165
|Dave Richard
|N. Hines RB IND
|166
|Heath Cummings
|J. Jackson RB LAC
|167
|Way2majorGuruFF
|S. Watkins WR KC
|168
|Scott Fish
|B. Mayfield QB CLE
|Scott Fish
|Rd
|Pk
|Player
|1
|1
|J. Taylor RB IND
|2
|24
|M. Sanders RB PHI
|3
|25
|G. Kittle TE SF
|4
|48
|D. Prescott QB DAL
|5
|49
|K. Allen WR LAC
|6
|72
|C. Edmonds RB ARI
|7
|73
|M. Pittman WR IND
|8
|96
|T. Pollard RB DAL
|9
|97
|A. Thielen WR MIN
|10
|120
|M. Gesicki TE MIA
|11
|121
|D. Mooney WR CHI
|12
|144
|P. Williams WR MIA
|13
|145
|R. Gronkowski TE TB
|14
|168
|B. Mayfield QB CLE
|Way2majorGuruFF
|Rd
|Pk
|Player
|1
|2
|C. McCaffrey RB CAR
|2
|23
|P. Mahomes QB KC
|3
|26
|T. Kelce TE KC
|4
|47
|C. Kupp WR LAR
|5
|50
|Z. Moss RB BUF
|6
|71
|C. Sutton WR DEN
|7
|74
|M. Gallup WR DAL
|8
|95
|B. Cooks WR HOU
|9
|98
|B. Snell RB PIT
|10
|119
|G. Edwards RB BAL
|11
|122
|J. Landry WR CLE
|12
|143
|I. Thomas TE CAR
|13
|146
|T. Johnson WR TB
|14
|167
|S. Watkins WR KC
|Heath Cummings
|Rd
|Pk
|Player
|1
|3
|D. Swift RB DET
|2
|22
|A. Brown WR TEN
|3
|27
|J. Jacobs RB LV
|4
|46
|L. Jackson QB BAL
|5
|51
|M. Andrews TE BAL
|6
|70
|B. Aiyuk WR SF
|7
|75
|T. Lockett WR SEA
|8
|94
|D. Singletary RB BUF
|9
|99
|J. Conner RB PIT
|10
|118
|G. Davis WR BUF
|11
|123
|L. Perine RB NYJ
|12
|142
|M. Mack RB IND
|13
|147
|D. Williams RB KC
|14
|166
|J. Jackson RB LAC
|Dave Richard
|Rd
|Pk
|Player
|1
|4
|S. Barkley RB NYG
|2
|21
|C. Ridley WR ATL
|3
|28
|S. Diggs WR BUF
|4
|45
|K. Murray QB ARI
|5
|52
|A. Cooper WR DAL
|6
|69
|L. Fournette RB TB
|7
|76
|R. Woods WR LAR
|8
|93
|J. Smith TE NE
|9
|100
|I. Smith TE MIN
|10
|117
|J. Williams RB DET
|11
|124
|T. Cohen RB CHI
|12
|141
|G. Bernard RB CIN
|13
|148
|S. Michel RB NE
|14
|165
|N. Hines RB IND
|RumboyzFFnet
|Rd
|Pk
|Player
|1
|5
|D. Cook RB MIN
|2
|20
|T. McLaurin WR WAS
|3
|29
|D. Montgomery RB CHI
|4
|44
|J. Herbert QB LAC
|5
|53
|D. Johnson WR PIT
|6
|68
|H. Henry TE NE
|7
|77
|M. Davis RB ATL
|8
|92
|D. Parker WR MIA
|9
|101
|T. Hilton WR IND
|10
|116
|A. McFarland RB PIT
|11
|125
|V. Jefferson WR LAR
|12
|140
|D. Dallas RB SEA
|13
|149
|A. Brown WR TB
|14
|164
|C. Newton QB NE
|Adam Aizer
|Rd
|Pk
|Player
|1
|6
|N. Chubb RB CLE
|2
|19
|T. Hill WR KC
|3
|30
|J. Mixon RB CIN
|4
|43
|J. Allen QB BUF
|5
|54
|C. Claypool WR PIT
|6
|67
|R. Mostert RB SF
|7
|78
|D. Goedert TE PHI
|8
|91
|J. Wilson RB SF
|9
|102
|O. Beckham WR CLE
|10
|115
|J. Kelley RB LAC
|11
|126
|J. Brown WR LV
|12
|139
|C. Kmet TE CHI
|13
|150
|T. Brady QB TB
|14
|163
|C. Kirk WR ARI
|Daniel Schneier
|Rd
|Pk
|Player
|1
|7
|D. Henry RB TEN
|2
|18
|C. Edwards-Helaire RB KC
|3
|31
|D. Hopkins WR ARI
|4
|42
|D. Waller TE LV
|5
|55
|D. Watson QB HOU
|6
|66
|D. Chark WR JAC
|7
|79
|M. Brown WR BAL
|8
|90
|M. Williams WR LAC
|9
|103
|M. Hardman WR KC
|10
|114
|D. Henderson RB LAR
|11
|127
|K. Vaughn RB TB
|12
|138
|P. Campbell WR IND
|13
|151
|M. Breida RB BUF
|14
|162
|D. Jones QB NYG
|Matt Price
|Rd
|Pk
|Player
|1
|8
|A. Kamara RB NO
|2
|17
|A. Gibson RB WAS
|3
|32
|J. Robinson RB JAC
|4
|41
|A. Robinson WR CHI
|5
|56
|J. Smith-Schuster WR PIT
|6
|65
|L. Shenault Jr. WR JAC
|7
|80
|W. Fuller WR MIA
|8
|89
|T. Boyd WR CIN
|9
|104
|C. Samuel WR WAS
|10
|113
|P. Lindsay RB HOU
|11
|128
|A. Rodgers QB GB
|12
|137
|T. Higbee TE LAR
|13
|152
|M. Stafford QB LAR
|14
|161
|H. Hurst TE ATL
|CalvinandHobby
|Rd
|Pk
|Player
|1
|9
|E. Elliott RB DAL
|2
|16
|D. Adams WR GB
|3
|33
|M. Evans WR TB
|4
|40
|K. Golladay WR NYG
|5
|57
|K. Hunt RB CLE
|6
|64
|J. Burrow QB CIN
|7
|81
|N. Fant TE DEN
|8
|88
|D. Harris RB NE
|9
|105
|T. Tagovailoa QB MIA
|10
|112
|C. Davis WR NYJ
|11
|129
|L. Murray RB NO
|12
|136
|K. Ballage RB PIT
|13
|153
|G. Everett TE SEA
|14
|160
|J. Reynolds WR TEN
|Jamey Eisenberg
|Rd
|Pk
|Player
|1
|10
|A. Jones RB GB
|2
|15
|A. Ekeler RB LAC
|3
|34
|M. Thomas WR NO
|4
|39
|T. Higgins WR CIN
|5
|58
|T. Hockenson TE DET
|6
|63
|J. Jones WR ATL
|7
|82
|J. Hurts QB PHI
|8
|87
|D. Johnson RB HOU
|9
|106
|H. Ruggs III WR LV
|10
|111
|T. Coleman RB NYJ
|11
|130
|M. Jones WR JAC
|12
|135
|R. Penny RB SEA
|13
|154
|Z. Ertz TE PHI
|14
|159
|T. Hill QB NO
|Dan Meylor
|Rd
|Pk
|Player
|1
|11
|C. Akers RB LAR
|2
|14
|J. Jefferson WR MIN
|3
|35
|C. Lamb WR DAL
|4
|38
|D. Moore WR CAR
|5
|59
|J. Jeudy WR DEN
|6
|62
|D. Samuel WR SF
|7
|83
|A. Dillon RB GB
|8
|86
|J. Reagor WR PHI
|9
|107
|D. Mims WR NYJ
|10
|110
|A. Mattison RB MIN
|11
|131
|E. Engram TE NYG
|12
|134
|J. McKissic RB WAS
|13
|155
|R. Tannehill QB TEN
|14
|158
|A. Trautman TE NO
|Donkey Teeth - Razzball
|Rd
|Pk
|Player
|1
|12
|D. Metcalf WR SEA
|2
|13
|J. Dobbins RB BAL
|3
|36
|C. Carson RB SEA
|4
|37
|C. Godwin WR TB
|5
|60
|R. Jones RB TB
|6
|61
|M. Gordon RB DEN
|7
|84
|M. Gaskin RB MIA
|8
|85
|R. Wilson QB SEA
|9
|108
|R. Anderson WR CAR
|10
|109
|K. Drake RB LV
|11
|132
|R. Tonyan TE GB
|12
|133
|L. Thomas TE WAS
|13
|156
|Q. Cephus WR DET
|14
|157
|K. Johnson RB DET