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The Fantasy football industry has largely moved in the direction of PPR (either half or full) in recent years, but not everyone plays in a league where catches count. In fact, more than a quarter of Fantasy football leagues are still what we used to call "standard." Now we call it non-PPR, because it's not so standard anymore. But it's still relevant, and that's why we used the format for our most recent Dynasty mock draft. The other change that we made is that we went with the two starting wide receivers that is standard in CBS leagues, instead of three receivers as we normally do.

And we were reminded quickly of just how dominant running backs are with these rules.

Jonathan Taylor was the first overall pick and he was followed by 10 more running backs to start the draft. That's especially rare in Dynasty startups, because running backs have the shortest shelf life of all positions. After DK Metcalf was taken with the 12th pick, things evened out a bit, but the running back run didn't come to a complete stop until Round 4 when there wasn't a running back taken. 

All of these running backs led to some values you won't often see in a startup mock. The run at the end of the second round was especially telling, with Dave Richard landing Calvin Ridley at pick 21, setting me up for a very tough choice between A.J. Brown and Patrick Mahomes, both of whom rank inside my top seven in my Dynasty PPR Top 150. I tried to be cute and guess that Mahomes might come back to me, but Major Caldwell snagged him with the very next pick. 

The values didn't stop after Round 2 either. Dave also got Stefon Diggs with the fourth pick of Round 3, which was my favorite value of that round. And even though running backs flew off the board, I thought Matt Price did well to land James Robinson at pick 32. Some of my other favorite values I didn't draft were Russell Wilson and Brandin Cooks in Round 8, Gus Edwards in Round 10 and Taysom Hill in Round 14. 

This was probably our last startup mock without the 2021 rookie class, which probably means it's our last startup mock before the NFL Draft. But it's not our last Dynasty mock. We'll have at least one, probably two, rookie-only mocks coming in April.

We have projection disagreements (too low on Jonathan Taylor?) and a mailbag on the Fantasy Football Today podcast. Listen below and follow at Apple, Spotify or wherever you get your podcasts:

The analysts who participated in this mock are:

Scott Fish, Scott Fish Bowl
Major Caldwell, Fantasy Gurus
Heath Cummings, CBS Sports
Dave Richard, CBS Sports
Robbie Johnson, Rumboyz Fantasy Network
Adam Aizer, CBS Sports
Dan Schneier, CBS Sports
Matt Price, Dynasty League Football
Calvin and Hobby, Dynasty Vipers
Jamey Eisenberg, CBS Sports
Dan Meylor, Dynasty League Football
Donkey Teeth, Razzball

And here are the results:

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Scott Fish J. Taylor RB IND
2 Way2majorGuruFF C. McCaffrey RB CAR
3 Heath Cummings D. Swift RB DET
4 Dave Richard S. Barkley RB NYG
5 RumboyzFFnet D. Cook RB MIN
6 Adam Aizer N. Chubb RB CLE
7 Daniel Schneier D. Henry RB TEN
8 Matt Price A. Kamara RB NO
9 CalvinandHobby E. Elliott RB DAL
10 Jamey Eisenberg A. Jones RB GB
11 Dan Meylor C. Akers RB LAR
12 Donkey Teeth - Razzball D. Metcalf WR SEA
Round 2
Pos Team Player
13 Donkey Teeth - Razzball J. Dobbins RB BAL
14 Dan Meylor J. Jefferson WR MIN
15 Jamey Eisenberg A. Ekeler RB LAC
16 CalvinandHobby D. Adams WR GB
17 Matt Price A. Gibson RB WAS
18 Daniel Schneier C. Edwards-Helaire RB KC
19 Adam Aizer T. Hill WR KC
20 RumboyzFFnet T. McLaurin WR WAS
21 Dave Richard C. Ridley WR ATL
22 Heath Cummings A. Brown WR TEN
23 Way2majorGuruFF P. Mahomes QB KC
24 Scott Fish M. Sanders RB PHI
Round 3
Pos Team Player
25 Scott Fish G. Kittle TE SF
26 Way2majorGuruFF T. Kelce TE KC
27 Heath Cummings J. Jacobs RB LV
28 Dave Richard S. Diggs WR BUF
29 RumboyzFFnet D. Montgomery RB CHI
30 Adam Aizer J. Mixon RB CIN
31 Daniel Schneier D. Hopkins WR ARI
32 Matt Price J. Robinson RB JAC
33 CalvinandHobby M. Evans WR TB
34 Jamey Eisenberg M. Thomas WR NO
35 Dan Meylor C. Lamb WR DAL
36 Donkey Teeth - Razzball C. Carson RB SEA
Round 4
Pos Team Player
37 Donkey Teeth - Razzball C. Godwin WR TB
38 Dan Meylor D. Moore WR CAR
39 Jamey Eisenberg T. Higgins WR CIN
40 CalvinandHobby K. Golladay WR NYG
41 Matt Price A. Robinson WR CHI
42 Daniel Schneier D. Waller TE LV
43 Adam Aizer J. Allen QB BUF
44 RumboyzFFnet J. Herbert QB LAC
45 Dave Richard K. Murray QB ARI
46 Heath Cummings L. Jackson QB BAL
47 Way2majorGuruFF C. Kupp WR LAR
48 Scott Fish D. Prescott QB DAL
Round 5
Pos Team Player
49 Scott Fish K. Allen WR LAC
50 Way2majorGuruFF Z. Moss RB BUF
51 Heath Cummings M. Andrews TE BAL
52 Dave Richard A. Cooper WR DAL
53 RumboyzFFnet D. Johnson WR PIT
54 Adam Aizer C. Claypool WR PIT
55 Daniel Schneier D. Watson QB HOU
56 Matt Price J. Smith-Schuster WR PIT
57 CalvinandHobby K. Hunt RB CLE
58 Jamey Eisenberg T. Hockenson TE DET
59 Dan Meylor J. Jeudy WR DEN
60 Donkey Teeth - Razzball R. Jones RB TB
Round 6
Pos Team Player
61 Donkey Teeth - Razzball M. Gordon RB DEN
62 Dan Meylor D. Samuel WR SF
63 Jamey Eisenberg J. Jones WR ATL
64 CalvinandHobby J. Burrow QB CIN
65 Matt Price L. Shenault Jr. WR JAC
66 Daniel Schneier D. Chark WR JAC
67 Adam Aizer R. Mostert RB SF
68 RumboyzFFnet H. Henry TE NE
69 Dave Richard L. Fournette RB TB
70 Heath Cummings B. Aiyuk WR SF
71 Way2majorGuruFF C. Sutton WR DEN
72 Scott Fish C. Edmonds RB ARI
Round 7
Pos Team Player
73 Scott Fish M. Pittman WR IND
74 Way2majorGuruFF M. Gallup WR DAL
75 Heath Cummings T. Lockett WR SEA
76 Dave Richard R. Woods WR LAR
77 RumboyzFFnet M. Davis RB ATL
78 Adam Aizer D. Goedert TE PHI
79 Daniel Schneier M. Brown WR BAL
80 Matt Price W. Fuller WR MIA
81 CalvinandHobby N. Fant TE DEN
82 Jamey Eisenberg J. Hurts QB PHI
83 Dan Meylor A. Dillon RB GB
84 Donkey Teeth - Razzball M. Gaskin RB MIA
Round 8
Pos Team Player
85 Donkey Teeth - Razzball R. Wilson QB SEA
86 Dan Meylor J. Reagor WR PHI
87 Jamey Eisenberg D. Johnson RB HOU
88 CalvinandHobby D. Harris RB NE
89 Matt Price T. Boyd WR CIN
90 Daniel Schneier M. Williams WR LAC
91 Adam Aizer J. Wilson RB SF
92 RumboyzFFnet D. Parker WR MIA
93 Dave Richard J. Smith TE NE
94 Heath Cummings D. Singletary RB BUF
95 Way2majorGuruFF B. Cooks WR HOU
96 Scott Fish T. Pollard RB DAL
Round 9
Pos Team Player
97 Scott Fish A. Thielen WR MIN
98 Way2majorGuruFF B. Snell RB PIT
99 Heath Cummings J. Conner RB PIT
100 Dave Richard I. Smith TE MIN
101 RumboyzFFnet T. Hilton WR IND
102 Adam Aizer O. Beckham WR CLE
103 Daniel Schneier M. Hardman WR KC
104 Matt Price C. Samuel WR WAS
105 CalvinandHobby T. Tagovailoa QB MIA
106 Jamey Eisenberg H. Ruggs III WR LV
107 Dan Meylor D. Mims WR NYJ
108 Donkey Teeth - Razzball R. Anderson WR CAR
Round 10
Pos Team Player
109 Donkey Teeth - Razzball K. Drake RB LV
110 Dan Meylor A. Mattison RB MIN
111 Jamey Eisenberg T. Coleman RB NYJ
112 CalvinandHobby C. Davis WR NYJ
113 Matt Price P. Lindsay RB HOU
114 Daniel Schneier D. Henderson RB LAR
115 Adam Aizer J. Kelley RB LAC
116 RumboyzFFnet A. McFarland RB PIT
117 Dave Richard J. Williams RB DET
118 Heath Cummings G. Davis WR BUF
119 Way2majorGuruFF G. Edwards RB BAL
120 Scott Fish M. Gesicki TE MIA
Round 11
Pos Team Player
121 Scott Fish D. Mooney WR CHI
122 Way2majorGuruFF J. Landry WR CLE
123 Heath Cummings L. Perine RB NYJ
124 Dave Richard T. Cohen RB CHI
125 RumboyzFFnet V. Jefferson WR LAR
126 Adam Aizer J. Brown WR LV
127 Daniel Schneier K. Vaughn RB TB
128 Matt Price A. Rodgers QB GB
129 CalvinandHobby L. Murray RB NO
130 Jamey Eisenberg M. Jones WR JAC
131 Dan Meylor E. Engram TE NYG
132 Donkey Teeth - Razzball R. Tonyan TE GB
Round 12
Pos Team Player
133 Donkey Teeth - Razzball L. Thomas TE WAS
134 Dan Meylor J. McKissic RB WAS
135 Jamey Eisenberg R. Penny RB SEA
136 CalvinandHobby K. Ballage RB PIT
137 Matt Price T. Higbee TE LAR
138 Daniel Schneier P. Campbell WR IND
139 Adam Aizer C. Kmet TE CHI
140 RumboyzFFnet D. Dallas RB SEA
141 Dave Richard G. Bernard RB CIN
142 Heath Cummings M. Mack RB IND
143 Way2majorGuruFF I. Thomas TE CAR
144 Scott Fish P. Williams WR MIA
Round 13
Pos Team Player
145 Scott Fish R. Gronkowski TE TB
146 Way2majorGuruFF T. Johnson WR TB
147 Heath Cummings D. Williams RB KC
148 Dave Richard S. Michel RB NE
149 RumboyzFFnet A. Brown WR TB
150 Adam Aizer T. Brady QB TB
151 Daniel Schneier M. Breida RB BUF
152 Matt Price M. Stafford QB LAR
153 CalvinandHobby G. Everett TE SEA
154 Jamey Eisenberg Z. Ertz TE PHI
155 Dan Meylor R. Tannehill QB TEN
156 Donkey Teeth - Razzball Q. Cephus WR DET
Round 14
Pos Team Player
157 Donkey Teeth - Razzball K. Johnson RB DET
158 Dan Meylor A. Trautman TE NO
159 Jamey Eisenberg T. Hill QB NO
160 CalvinandHobby J. Reynolds WR TEN
161 Matt Price H. Hurst TE ATL
162 Daniel Schneier D. Jones QB NYG
163 Adam Aizer C. Kirk WR ARI
164 RumboyzFFnet C. Newton QB NE
165 Dave Richard N. Hines RB IND
166 Heath Cummings J. Jackson RB LAC
167 Way2majorGuruFF S. Watkins WR KC
168 Scott Fish B. Mayfield QB CLE
Team by Team
Scott Fish
Rd Pk Player
1 1 J. Taylor RB IND
2 24 M. Sanders RB PHI
3 25 G. Kittle TE SF
4 48 D. Prescott QB DAL
5 49 K. Allen WR LAC
6 72 C. Edmonds RB ARI
7 73 M. Pittman WR IND
8 96 T. Pollard RB DAL
9 97 A. Thielen WR MIN
10 120 M. Gesicki TE MIA
11 121 D. Mooney WR CHI
12 144 P. Williams WR MIA
13 145 R. Gronkowski TE TB
14 168 B. Mayfield QB CLE
Way2majorGuruFF
Rd Pk Player
1 2 C. McCaffrey RB CAR
2 23 P. Mahomes QB KC
3 26 T. Kelce TE KC
4 47 C. Kupp WR LAR
5 50 Z. Moss RB BUF
6 71 C. Sutton WR DEN
7 74 M. Gallup WR DAL
8 95 B. Cooks WR HOU
9 98 B. Snell RB PIT
10 119 G. Edwards RB BAL
11 122 J. Landry WR CLE
12 143 I. Thomas TE CAR
13 146 T. Johnson WR TB
14 167 S. Watkins WR KC
Heath Cummings
Rd Pk Player
1 3 D. Swift RB DET
2 22 A. Brown WR TEN
3 27 J. Jacobs RB LV
4 46 L. Jackson QB BAL
5 51 M. Andrews TE BAL
6 70 B. Aiyuk WR SF
7 75 T. Lockett WR SEA
8 94 D. Singletary RB BUF
9 99 J. Conner RB PIT
10 118 G. Davis WR BUF
11 123 L. Perine RB NYJ
12 142 M. Mack RB IND
13 147 D. Williams RB KC
14 166 J. Jackson RB LAC
Dave Richard
Rd Pk Player
1 4 S. Barkley RB NYG
2 21 C. Ridley WR ATL
3 28 S. Diggs WR BUF
4 45 K. Murray QB ARI
5 52 A. Cooper WR DAL
6 69 L. Fournette RB TB
7 76 R. Woods WR LAR
8 93 J. Smith TE NE
9 100 I. Smith TE MIN
10 117 J. Williams RB DET
11 124 T. Cohen RB CHI
12 141 G. Bernard RB CIN
13 148 S. Michel RB NE
14 165 N. Hines RB IND
RumboyzFFnet
Rd Pk Player
1 5 D. Cook RB MIN
2 20 T. McLaurin WR WAS
3 29 D. Montgomery RB CHI
4 44 J. Herbert QB LAC
5 53 D. Johnson WR PIT
6 68 H. Henry TE NE
7 77 M. Davis RB ATL
8 92 D. Parker WR MIA
9 101 T. Hilton WR IND
10 116 A. McFarland RB PIT
11 125 V. Jefferson WR LAR
12 140 D. Dallas RB SEA
13 149 A. Brown WR TB
14 164 C. Newton QB NE
Adam Aizer
Rd Pk Player
1 6 N. Chubb RB CLE
2 19 T. Hill WR KC
3 30 J. Mixon RB CIN
4 43 J. Allen QB BUF
5 54 C. Claypool WR PIT
6 67 R. Mostert RB SF
7 78 D. Goedert TE PHI
8 91 J. Wilson RB SF
9 102 O. Beckham WR CLE
10 115 J. Kelley RB LAC
11 126 J. Brown WR LV
12 139 C. Kmet TE CHI
13 150 T. Brady QB TB
14 163 C. Kirk WR ARI
Daniel Schneier
Rd Pk Player
1 7 D. Henry RB TEN
2 18 C. Edwards-Helaire RB KC
3 31 D. Hopkins WR ARI
4 42 D. Waller TE LV
5 55 D. Watson QB HOU
6 66 D. Chark WR JAC
7 79 M. Brown WR BAL
8 90 M. Williams WR LAC
9 103 M. Hardman WR KC
10 114 D. Henderson RB LAR
11 127 K. Vaughn RB TB
12 138 P. Campbell WR IND
13 151 M. Breida RB BUF
14 162 D. Jones QB NYG
Matt Price
Rd Pk Player
1 8 A. Kamara RB NO
2 17 A. Gibson RB WAS
3 32 J. Robinson RB JAC
4 41 A. Robinson WR CHI
5 56 J. Smith-Schuster WR PIT
6 65 L. Shenault Jr. WR JAC
7 80 W. Fuller WR MIA
8 89 T. Boyd WR CIN
9 104 C. Samuel WR WAS
10 113 P. Lindsay RB HOU
11 128 A. Rodgers QB GB
12 137 T. Higbee TE LAR
13 152 M. Stafford QB LAR
14 161 H. Hurst TE ATL
CalvinandHobby
Rd Pk Player
1 9 E. Elliott RB DAL
2 16 D. Adams WR GB
3 33 M. Evans WR TB
4 40 K. Golladay WR NYG
5 57 K. Hunt RB CLE
6 64 J. Burrow QB CIN
7 81 N. Fant TE DEN
8 88 D. Harris RB NE
9 105 T. Tagovailoa QB MIA
10 112 C. Davis WR NYJ
11 129 L. Murray RB NO
12 136 K. Ballage RB PIT
13 153 G. Everett TE SEA
14 160 J. Reynolds WR TEN
Jamey Eisenberg
Rd Pk Player
1 10 A. Jones RB GB
2 15 A. Ekeler RB LAC
3 34 M. Thomas WR NO
4 39 T. Higgins WR CIN
5 58 T. Hockenson TE DET
6 63 J. Jones WR ATL
7 82 J. Hurts QB PHI
8 87 D. Johnson RB HOU
9 106 H. Ruggs III WR LV
10 111 T. Coleman RB NYJ
11 130 M. Jones WR JAC
12 135 R. Penny RB SEA
13 154 Z. Ertz TE PHI
14 159 T. Hill QB NO
Dan Meylor
Rd Pk Player
1 11 C. Akers RB LAR
2 14 J. Jefferson WR MIN
3 35 C. Lamb WR DAL
4 38 D. Moore WR CAR
5 59 J. Jeudy WR DEN
6 62 D. Samuel WR SF
7 83 A. Dillon RB GB
8 86 J. Reagor WR PHI
9 107 D. Mims WR NYJ
10 110 A. Mattison RB MIN
11 131 E. Engram TE NYG
12 134 J. McKissic RB WAS
13 155 R. Tannehill QB TEN
14 158 A. Trautman TE NO
Donkey Teeth - Razzball
Rd Pk Player
1 12 D. Metcalf WR SEA
2 13 J. Dobbins RB BAL
3 36 C. Carson RB SEA
4 37 C. Godwin WR TB
5 60 R. Jones RB TB
6 61 M. Gordon RB DEN
7 84 M. Gaskin RB MIA
8 85 R. Wilson QB SEA
9 108 R. Anderson WR CAR
10 109 K. Drake RB LV
11 132 R. Tonyan TE GB
12 133 L. Thomas TE WAS
13 156 Q. Cephus WR DET
14 157 K. Johnson RB DET