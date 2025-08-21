We don't play in many non-PPR leagues anymore, but we know many of you still participate in this format, which is great. It's old-school Fantasy Football where running backs are still kings.
With that in mind, here's our latest 12-team, non-PPR mock draft featuring members of our CBS Sports staff. We held this mock draft after the second week of preseason action. And, yes, running backs dominated the early rounds as expected.
Six of the first seven picks were running backs with Bijan Robinson, Jahmyr Gibbs, Saquon Barkley, Ashton Jeanty, Derrick Henry, and Christian McCaffrey. De'Von Achane was also selected in Round 1 at No. 9 overall, and this draft was done prior to the news about his calf injury. Hopefully, Achane will be fine and justify this selection.
Three managers started their team RB-RB with Adam Aizer (Robinson and Omarion Hampton), Heath Cummings (Jeanty and Kyren Williams), and me (McCaffrey and Bucky Irving). I didn't stop there and drafted RJ Harvey in Round 3, and then I selected Joe Burrow in Round 4.
It wasn't exactly Zero-WR since I drafted George Pickens in Round 5, but you don't have to reach for receivers in this format. I was still able to get Travis Hunter in Round 6, Matthew Golden in Round 7, Darnell Mooney in Round 10, and Marquise Brown in Round 13. It's a flawed group, but I can make it work in non-PPR, especially if these guys have success finding the end zone.
The key is that my running back corps is amazing, which is ideal in this format, and I added Jordan Mason in Round 8, Jaydon Blue in Round 11, Isaac Guerendo in Round 12, and Will Shipley in Round 14. There is plenty of depth behind McCaffrey, Irving, and Harvey, and I love the sleepers in Mason and Blue.
Tucker Kraft is my tight end, and I feel confident about this roster in non-PPR. Now, let's compare my roster to what Dave Richard did from the No. 2 spot. He only drafted two running backs with his first nine selections, which were Gibbs in Round 1 and Alvin Kamara in Round 5.
His receivers are solid with Tee Higgins, Marvin Harrison Jr., Ricky Pearsall, Chris Olave, Cedric Tillman, and Jayden Higgins. And he has Patrick Mahomes at quarterback and the combination of Brock Bowers and Dalton Kincaid at tight end.
But aside from Gibbs and Kamara, the rest of his running backs are Travis Etienne, Austin Ekeler, and Kyle Monangai. In PPR, I love this team. In non-PPR, I prefer my roster build based on the running backs.
As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE, and FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 14-round draft.
Our draft order is as follows:
1. Adam Aizer, FFT Podcast Host
2. Dave Richard, Senior Fantasy Writer
3. Rob Thomas, FFT Facebook Moderator
4. Jake Ignaszewski, Social Media Coordinator
5. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer
6. Jake Grogins, CBS Sports HQ Production Staff
7. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
8. Tommy Tran, CBS Sports HQ Host
9. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy
10. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer
11. Brandon Howard, Fantasy Editor
12. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer
Round By Round
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Adam Aizer
|
B. Robinson RB ATL
|2
|Dave Richard
|
J. Gibbs RB DET
|3
|Rob Thomas
|
J. Chase WR CIN
|4
|Jake Ignaszewski
|
S. Barkley RB PHI
|5
|Heath Cummings
|
A. Jeanty RB LV
|6
|Jake Grogins
|
D. Henry RB BAL
|7
|Jamey Eisenberg
|
C. McCaffrey RB SF
|8
|Tommy Tran
|
J. Jefferson WR MIN
|9
|R.J. White
|
D. Achane RB MIA
|10
|Thomas Shafer
|
C. Lamb WR DAL
|11
|Brandon Howard
|
M. Nabers WR NYG
|12
|Meron Berkson
|
N. Collins WR HOU
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|13
|Meron Berkson
|
J. Taylor RB IND
|14
|Brandon Howard
|
J. Cook RB BUF
|15
|Thomas Shafer
|
J. Jacobs RB GB
|16
|R.J. White
|
P. Nacua WR LAR
|17
|Tommy Tran
|
C. Brown RB CIN
|18
|Jamey Eisenberg
|
B. Irving RB TB
|19
|Jake Grogins
|
B. Thomas Jr. WR JAC
|20
|Heath Cummings
|
K. Williams RB LAR
|21
|Jake Ignaszewski
|
A. St. Brown WR DET
|22
|Rob Thomas
|
A. Brown WR PHI
|23
|Dave Richard
|
T. Higgins WR CIN
|24
|Adam Aizer
|
O. Hampton RB LAC
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|25
|Adam Aizer
|
D. London WR ATL
|26
|Dave Richard
|
B. Bowers TE LV
|27
|Rob Thomas
|
C. Hubbard RB CAR
|28
|Jake Ignaszewski
|
T. McBride TE ARI
|29
|Heath Cummings
|
G. Kittle TE SF
|30
|Jake Grogins
|
L. McConkey WR LAC
|31
|Jamey Eisenberg
|
R. Harvey RB DEN
|32
|Tommy Tran
|
J. Smith-Njigba WR SEA
|33
|R.J. White
|
K. Walker III RB SEA
|34
|Thomas Shafer
|
M. Evans WR TB
|35
|Brandon Howard
|
B. Hall RB NYJ
|36
|Meron Berkson
|
T. Hill WR MIA
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|37
|Meron Berkson
|
J. Conner RB ARI
|38
|Brandon Howard
|
L. Jackson QB BAL
|39
|Thomas Shafer
|
J. Allen QB BUF
|40
|R.J. White
|
J. Daniels QB WAS
|41
|Tommy Tran
|
D. Adams WR LAR
|42
|Jamey Eisenberg
|
J. Burrow QB CIN
|43
|Jake Grogins
|
T. Henderson RB NE
|44
|Heath Cummings
|
C. Sutton WR DEN
|45
|Jake Ignaszewski
|
D. Swift RB CHI
|46
|Rob Thomas
|
D. Metcalf WR PIT
|47
|Dave Richard
|
M. Harrison Jr. WR ARI
|48
|Adam Aizer
|
J. Hurts QB PHI
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|49
|Adam Aizer
|
I. Pacheco RB KC
|50
|Dave Richard
|
A. Kamara RB NO
|51
|Rob Thomas
|
J. Croskey-Merritt RB WAS
|52
|Jake Ignaszewski
|
X. Worthy WR KC
|53
|Heath Cummings
|
T. Pollard RB TEN
|54
|Jake Grogins
|
G. Wilson WR NYJ
|55
|Jamey Eisenberg
|
G. Pickens WR DAL
|56
|Tommy Tran
|
D. Montgomery RB DET
|57
|R.J. White
|
T. McMillan WR CAR
|58
|Thomas Shafer
|
A. Jones RB MIN
|59
|Brandon Howard
|
J. Williams WR DET
|60
|Meron Berkson
|
J. Waddle WR MIA
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|61
|Meron Berkson
|
T. Tracy Jr. RB NYG
|62
|Brandon Howard
|
Z. Flowers WR BAL
|63
|Thomas Shafer
|
J. Mixon RB HOU
|64
|R.J. White
|
T. McLaurin WR WAS
|65
|Tommy Tran
|
C. Ridley WR TEN
|66
|Jamey Eisenberg
|
T. Hunter WR JAC
|67
|Jake Grogins
|
D. Smith WR PHI
|68
|Heath Cummings
|
D. Samuel WR WAS
|69
|Jake Ignaszewski
|
B. Mayfield QB TB
|70
|Rob Thomas
|
D. Moore WR CHI
|71
|Dave Richard
|
R. Pearsall WR SF
|72
|Adam Aizer
|
J. Jeudy WR CLE
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|73
|Adam Aizer
|
E. Egbuka WR TB
|74
|Dave Richard
|
P. Mahomes QB KC
|75
|Rob Thomas
|
S. LaPorta TE DET
|76
|Jake Ignaszewski
|
J. Meyers WR LV
|77
|Heath Cummings
|
R. Odunze WR CHI
|78
|Jake Grogins
|
R. Rice WR KC
|79
|Jamey Eisenberg
|
M. Golden WR GB
|80
|Tommy Tran
|
Z. Charbonnet RB SEA
|81
|R.J. White
|
K. Johnson RB PIT
|82
|Thomas Shafer
|
S. Diggs WR NE
|83
|Brandon Howard
|
M. Andrews TE BAL
|84
|Meron Berkson
|
T. Kelce TE KC
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|85
|Meron Berkson
|
J. Warren RB PIT
|86
|Brandon Howard
|
K. Coleman WR BUF
|87
|Thomas Shafer
|
C. Kupp WR SEA
|88
|R.J. White
|
J. Dobbins RB DEN
|89
|Tommy Tran
|
D. Njoku TE CLE
|90
|Jamey Eisenberg
|
J. Mason RB MIN
|91
|Jake Grogins
|
B. Allen RB NYJ
|92
|Heath Cummings
|
J. Addison WR MIN
|93
|Jake Ignaszewski
|
T. Warren TE IND
|94
|Rob Thomas
|
B. Nix QB DEN
|95
|Dave Richard
|
C. Olave WR NO
|96
|Adam Aizer
|
T. Hockenson TE MIN
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|97
|Adam Aizer
|
T. Bigsby RB JAC
|98
|Dave Richard
|
T. Etienne RB JAC
|99
|Rob Thomas
|
J. Reed WR GB
|100
|Jake Ignaszewski
|
C. Godwin WR TB
|101
|Heath Cummings
|
Q. Judkins RB CLE
|102
|Jake Grogins
|
J. Jennings WR SF
|103
|Jamey Eisenberg
|
T. Kraft TE GB
|104
|Tommy Tran
|
B. Tuten RB JAC
|105
|R.J. White
|
E. Engram TE DEN
|106
|Thomas Shafer
|
J. Williams RB DAL
|107
|Brandon Howard
|
S. Williams WR GB
|108
|Meron Berkson
|
N. Chubb RB HOU
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|109
|Meron Berkson
|
B. Robinson Jr. RB WAS
|110
|Brandon Howard
|
J. Wright RB MIA
|111
|Thomas Shafer
|
C. Skattebo RB NYG
|112
|R.J. White
|
K. Shakir WR BUF
|113
|Tommy Tran
|
J. Ford RB CLE
|114
|Jamey Eisenberg
|
D. Mooney WR ATL
|115
|Jake Grogins
|
J. Fields QB NYJ
|116
|Heath Cummings
|
L. Burden III WR CHI
|117
|Jake Ignaszewski
|
R. Stevenson RB NE
|118
|Rob Thomas
|
N. Harris RB LAC
|119
|Dave Richard
|
A. Ekeler RB WAS
|120
|Adam Aizer
|
C. Kirk WR HOU
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|121
|Adam Aizer
|
J. Downs WR IND
|122
|Dave Richard
|
D. Kincaid TE BUF
|123
|Rob Thomas
|
M. Pittman WR IND
|124
|Jake Ignaszewski
|
D. Prescott QB DAL
|125
|Heath Cummings
|
K. Murray QB ARI
|126
|Jake Grogins
|
B. Aiyuk WR SF
|127
|Jamey Eisenberg
|
J. Blue RB DAL
|128
|Tommy Tran
|
D. Sampson RB CLE
|129
|R.J. White
|
T. Benson RB ARI
|130
|Thomas Shafer
|
O. Gordon II RB MIA
|131
|Brandon Howard
|
B. Smith RB KC
|132
|Meron Berkson
|
J. Goff QB DET
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|133
|Meron Berkson
|
R. Shaheed WR NO
|134
|Brandon Howard
|
R. Bateman WR BAL
|135
|Thomas Shafer
|
C. Loveland TE CHI
|136
|R.J. White
|
M. Mims WR DEN
|137
|Tommy Tran
|
D. Douglas WR NE
|138
|Jamey Eisenberg
|
I. Guerendo RB SF
|139
|Jake Grogins
|
T. Spears RB TEN
|140
|Heath Cummings
|
R. Davis RB BUF
|141
|Jake Ignaszewski
|
K. Pitts TE ATL
|142
|Rob Thomas
|
T. Allgeier RB ATL
|143
|Dave Richard
|
C. Tillman WR CLE
|144
|Adam Aizer
|
R. Doubs WR GB
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|145
|Adam Aizer
|
D. Giddens RB IND
|146
|Dave Richard
|
J. Higgins WR HOU
|147
|Rob Thomas
|
R. White RB TB
|148
|Jake Ignaszewski
|
K. Allen WR LAC
|149
|Heath Cummings
|
B. Purdy QB SF
|150
|Jake Grogins
|
J. Ferguson TE DAL
|151
|Jamey Eisenberg
|
M. Brown WR KC
|152
|Tommy Tran
|
D. Maye QB NE
|153
|R.J. White
|
T. Franklin WR DEN
|154
|Thomas Shafer
|
A. Thielen WR CAR
|155
|Brandon Howard
|
T. Tagovailoa QB MIA
|156
|Meron Berkson
|
J. Love QB GB
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|157
|Meron Berkson
|
T. Harris WR LAC
|158
|Brandon Howard
|
D. Hopkins WR BAL
|159
|Thomas Shafer
|
C. Otton TE TB
|160
|R.J. White
|
C. Rodriguez Jr. RB WAS
|161
|Tommy Tran
|
J. Palmer WR BUF
|162
|Jamey Eisenberg
|
W. Shipley RB PHI
|163
|Jake Grogins
|
D. Waller TE MIA
|164
|Heath Cummings
|
T. Brooks RB CIN
|165
|Jake Ignaszewski
|
R. Dowdle RB CAR
|166
|Rob Thomas
|
R. Johnson RB CHI
|167
|Dave Richard
|
K. Monangai RB CHI
|168
|Adam Aizer
|
T. Hill TE NO
