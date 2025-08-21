bijan-robinson-usatsi.jpg
We don't play in many non-PPR leagues anymore, but we know many of you still participate in this format, which is great. It's old-school Fantasy Football where running backs are still kings.

With that in mind, here's our latest 12-team, non-PPR mock draft featuring members of our CBS Sports staff. We held this mock draft after the second week of preseason action. And, yes, running backs dominated the early rounds as expected.

Six of the first seven picks were running backs with Bijan Robinson, Jahmyr Gibbs, Saquon Barkley, Ashton Jeanty, Derrick Henry, and Christian McCaffrey. De'Von Achane was also selected in Round 1 at No. 9 overall, and this draft was done prior to the news about his calf injury. Hopefully, Achane will be fine and justify this selection.

Three managers started their team RB-RB with Adam Aizer (Robinson and Omarion Hampton), Heath Cummings (Jeanty and Kyren Williams), and me (McCaffrey and Bucky Irving). I didn't stop there and drafted RJ Harvey in Round 3, and then I selected Joe Burrow in Round 4.

It wasn't exactly Zero-WR since I drafted George Pickens in Round 5, but you don't have to reach for receivers in this format. I was still able to get Travis Hunter in Round 6, Matthew Golden in Round 7, Darnell Mooney in Round 10, and Marquise Brown in Round 13. It's a flawed group, but I can make it work in non-PPR, especially if these guys have success finding the end zone.

The key is that my running back corps is amazing, which is ideal in this format, and I added Jordan Mason in Round 8, Jaydon Blue in Round 11, Isaac Guerendo in Round 12, and Will Shipley in Round 14. There is plenty of depth behind McCaffrey, Irving, and Harvey, and I love the sleepers in Mason and Blue.

Tucker Kraft is my tight end, and I feel confident about this roster in non-PPR. Now, let's compare my roster to what Dave Richard did from the No. 2 spot. He only drafted two running backs with his first nine selections, which were Gibbs in Round 1 and Alvin Kamara in Round 5.

His receivers are solid with Tee Higgins, Marvin Harrison Jr., Ricky Pearsall, Chris Olave, Cedric Tillman, and Jayden Higgins. And he has Patrick Mahomes at quarterback and the combination of Brock Bowers and Dalton Kincaid at tight end.

But aside from Gibbs and Kamara, the rest of his running backs are Travis Etienne, Austin Ekeler, and Kyle Monangai. In PPR, I love this team. In non-PPR, I prefer my roster build based on the running backs.

As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE, and FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 14-round draft.

Our draft order is as follows:

1. Adam Aizer, FFT Podcast Host
2. Dave Richard, Senior Fantasy Writer
3. Rob Thomas, FFT Facebook Moderator
4. Jake Ignaszewski, Social Media Coordinator
5. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer
6. Jake Grogins, CBS Sports HQ Production Staff
7. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
8. Tommy Tran, CBS Sports HQ Host
9. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy
10. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer
11. Brandon Howard, Fantasy Editor
12. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Adam Aizer B. Robinson RB ATL
2 Dave Richard J. Gibbs RB DET
3 Rob Thomas J. Chase WR CIN
4 Jake Ignaszewski S. Barkley RB PHI
5 Heath Cummings A. Jeanty RB LV
6 Jake Grogins D. Henry RB BAL
7 Jamey Eisenberg C. McCaffrey RB SF
8 Tommy Tran J. Jefferson WR MIN
9 R.J. White D. Achane RB MIA
10 Thomas Shafer C. Lamb WR DAL
11 Brandon Howard M. Nabers WR NYG
12 Meron Berkson N. Collins WR HOU
Round 2
Pos Team Player
13 Meron Berkson J. Taylor RB IND
14 Brandon Howard J. Cook RB BUF
15 Thomas Shafer J. Jacobs RB GB
16 R.J. White P. Nacua WR LAR
17 Tommy Tran C. Brown RB CIN
18 Jamey Eisenberg B. Irving RB TB
19 Jake Grogins B. Thomas Jr. WR JAC
20 Heath Cummings K. Williams RB LAR
21 Jake Ignaszewski A. St. Brown WR DET
22 Rob Thomas A. Brown WR PHI
23 Dave Richard T. Higgins WR CIN
24 Adam Aizer O. Hampton RB LAC
Round 3
Pos Team Player
25 Adam Aizer D. London WR ATL
26 Dave Richard B. Bowers TE LV
27 Rob Thomas C. Hubbard RB CAR
28 Jake Ignaszewski T. McBride TE ARI
29 Heath Cummings G. Kittle TE SF
30 Jake Grogins L. McConkey WR LAC
31 Jamey Eisenberg R. Harvey RB DEN
32 Tommy Tran J. Smith-Njigba WR SEA
33 R.J. White K. Walker III RB SEA
34 Thomas Shafer M. Evans WR TB
35 Brandon Howard B. Hall RB NYJ
36 Meron Berkson T. Hill WR MIA
Round 4
Pos Team Player
37 Meron Berkson J. Conner RB ARI
38 Brandon Howard L. Jackson QB BAL
39 Thomas Shafer J. Allen QB BUF
40 R.J. White J. Daniels QB WAS
41 Tommy Tran D. Adams WR LAR
42 Jamey Eisenberg J. Burrow QB CIN
43 Jake Grogins T. Henderson RB NE
44 Heath Cummings C. Sutton WR DEN
45 Jake Ignaszewski D. Swift RB CHI
46 Rob Thomas D. Metcalf WR PIT
47 Dave Richard M. Harrison Jr. WR ARI
48 Adam Aizer J. Hurts QB PHI
Round 5
Pos Team Player
49 Adam Aizer I. Pacheco RB KC
50 Dave Richard A. Kamara RB NO
51 Rob Thomas J. Croskey-Merritt RB WAS
52 Jake Ignaszewski X. Worthy WR KC
53 Heath Cummings T. Pollard RB TEN
54 Jake Grogins G. Wilson WR NYJ
55 Jamey Eisenberg G. Pickens WR DAL
56 Tommy Tran D. Montgomery RB DET
57 R.J. White T. McMillan WR CAR
58 Thomas Shafer A. Jones RB MIN
59 Brandon Howard J. Williams WR DET
60 Meron Berkson J. Waddle WR MIA
Round 6
Pos Team Player
61 Meron Berkson T. Tracy Jr. RB NYG
62 Brandon Howard Z. Flowers WR BAL
63 Thomas Shafer J. Mixon RB HOU
64 R.J. White T. McLaurin WR WAS
65 Tommy Tran C. Ridley WR TEN
66 Jamey Eisenberg T. Hunter WR JAC
67 Jake Grogins D. Smith WR PHI
68 Heath Cummings D. Samuel WR WAS
69 Jake Ignaszewski B. Mayfield QB TB
70 Rob Thomas D. Moore WR CHI
71 Dave Richard R. Pearsall WR SF
72 Adam Aizer J. Jeudy WR CLE
Round 7
Pos Team Player
73 Adam Aizer E. Egbuka WR TB
74 Dave Richard P. Mahomes QB KC
75 Rob Thomas S. LaPorta TE DET
76 Jake Ignaszewski J. Meyers WR LV
77 Heath Cummings R. Odunze WR CHI
78 Jake Grogins R. Rice WR KC
79 Jamey Eisenberg M. Golden WR GB
80 Tommy Tran Z. Charbonnet RB SEA
81 R.J. White K. Johnson RB PIT
82 Thomas Shafer S. Diggs WR NE
83 Brandon Howard M. Andrews TE BAL
84 Meron Berkson T. Kelce TE KC
Round 8
Pos Team Player
85 Meron Berkson J. Warren RB PIT
86 Brandon Howard K. Coleman WR BUF
87 Thomas Shafer C. Kupp WR SEA
88 R.J. White J. Dobbins RB DEN
89 Tommy Tran D. Njoku TE CLE
90 Jamey Eisenberg J. Mason RB MIN
91 Jake Grogins B. Allen RB NYJ
92 Heath Cummings J. Addison WR MIN
93 Jake Ignaszewski T. Warren TE IND
94 Rob Thomas B. Nix QB DEN
95 Dave Richard C. Olave WR NO
96 Adam Aizer T. Hockenson TE MIN
Round 9
Pos Team Player
97 Adam Aizer T. Bigsby RB JAC
98 Dave Richard T. Etienne RB JAC
99 Rob Thomas J. Reed WR GB
100 Jake Ignaszewski C. Godwin WR TB
101 Heath Cummings Q. Judkins RB CLE
102 Jake Grogins J. Jennings WR SF
103 Jamey Eisenberg T. Kraft TE GB
104 Tommy Tran B. Tuten RB JAC
105 R.J. White E. Engram TE DEN
106 Thomas Shafer J. Williams RB DAL
107 Brandon Howard S. Williams WR GB
108 Meron Berkson N. Chubb RB HOU
Round 10
Pos Team Player
109 Meron Berkson B. Robinson Jr. RB WAS
110 Brandon Howard J. Wright RB MIA
111 Thomas Shafer C. Skattebo RB NYG
112 R.J. White K. Shakir WR BUF
113 Tommy Tran J. Ford RB CLE
114 Jamey Eisenberg D. Mooney WR ATL
115 Jake Grogins J. Fields QB NYJ
116 Heath Cummings L. Burden III WR CHI
117 Jake Ignaszewski R. Stevenson RB NE
118 Rob Thomas N. Harris RB LAC
119 Dave Richard A. Ekeler RB WAS
120 Adam Aizer C. Kirk WR HOU
Round 11
Pos Team Player
121 Adam Aizer J. Downs WR IND
122 Dave Richard D. Kincaid TE BUF
123 Rob Thomas M. Pittman WR IND
124 Jake Ignaszewski D. Prescott QB DAL
125 Heath Cummings K. Murray QB ARI
126 Jake Grogins B. Aiyuk WR SF
127 Jamey Eisenberg J. Blue RB DAL
128 Tommy Tran D. Sampson RB CLE
129 R.J. White T. Benson RB ARI
130 Thomas Shafer O. Gordon II RB MIA
131 Brandon Howard B. Smith RB KC
132 Meron Berkson J. Goff QB DET
Round 12
Pos Team Player
133 Meron Berkson R. Shaheed WR NO
134 Brandon Howard R. Bateman WR BAL
135 Thomas Shafer C. Loveland TE CHI
136 R.J. White M. Mims WR DEN
137 Tommy Tran D. Douglas WR NE
138 Jamey Eisenberg I. Guerendo RB SF
139 Jake Grogins T. Spears RB TEN
140 Heath Cummings R. Davis RB BUF
141 Jake Ignaszewski K. Pitts TE ATL
142 Rob Thomas T. Allgeier RB ATL
143 Dave Richard C. Tillman WR CLE
144 Adam Aizer R. Doubs WR GB
Round 13
Pos Team Player
145 Adam Aizer D. Giddens RB IND
146 Dave Richard J. Higgins WR HOU
147 Rob Thomas R. White RB TB
148 Jake Ignaszewski K. Allen WR LAC
149 Heath Cummings B. Purdy QB SF
150 Jake Grogins J. Ferguson TE DAL
151 Jamey Eisenberg M. Brown WR KC
152 Tommy Tran D. Maye QB NE
153 R.J. White T. Franklin WR DEN
154 Thomas Shafer A. Thielen WR CAR
155 Brandon Howard T. Tagovailoa QB MIA
156 Meron Berkson J. Love QB GB
Round 14
Pos Team Player
157 Meron Berkson T. Harris WR LAC
158 Brandon Howard D. Hopkins WR BAL
159 Thomas Shafer C. Otton TE TB
160 R.J. White C. Rodriguez Jr. RB WAS
161 Tommy Tran J. Palmer WR BUF
162 Jamey Eisenberg W. Shipley RB PHI
163 Jake Grogins D. Waller TE MIA
164 Heath Cummings T. Brooks RB CIN
165 Jake Ignaszewski R. Dowdle RB CAR
166 Rob Thomas R. Johnson RB CHI
167 Dave Richard K. Monangai RB CHI
168 Adam Aizer T. Hill TE NO
Team by Team
Adam Aizer
Rd Pk Player
1 1 B. Robinson RB ATL
2 24 O. Hampton RB LAC
3 25 D. London WR ATL
4 48 J. Hurts QB PHI
5 49 I. Pacheco RB KC
6 72 J. Jeudy WR CLE
7 73 E. Egbuka WR TB
8 96 T. Hockenson TE MIN
9 97 T. Bigsby RB JAC
10 120 C. Kirk WR HOU
11 121 J. Downs WR IND
12 144 R. Doubs WR GB
13 145 D. Giddens RB IND
14 168 T. Hill TE NO
Dave Richard
Rd Pk Player
1 2 J. Gibbs RB DET
2 23 T. Higgins WR CIN
3 26 B. Bowers TE LV
4 47 M. Harrison Jr. WR ARI
5 50 A. Kamara RB NO
6 71 R. Pearsall WR SF
7 74 P. Mahomes QB KC
8 95 C. Olave WR NO
9 98 T. Etienne RB JAC
10 119 A. Ekeler RB WAS
11 122 D. Kincaid TE BUF
12 143 C. Tillman WR CLE
13 146 J. Higgins WR HOU
14 167 K. Monangai RB CHI
Rob Thomas
Rd Pk Player
1 3 J. Chase WR CIN
2 22 A. Brown WR PHI
3 27 C. Hubbard RB CAR
4 46 D. Metcalf WR PIT
5 51 J. Croskey-Merritt RB WAS
6 70 D. Moore WR CHI
7 75 S. LaPorta TE DET
8 94 B. Nix QB DEN
9 99 J. Reed WR GB
10 118 N. Harris RB LAC
11 123 M. Pittman WR IND
12 142 T. Allgeier RB ATL
13 147 R. White RB TB
14 166 R. Johnson RB CHI
Jake Ignaszewski
Rd Pk Player
1 4 S. Barkley RB PHI
2 21 A. St. Brown WR DET
3 28 T. McBride TE ARI
4 45 D. Swift RB CHI
5 52 X. Worthy WR KC
6 69 B. Mayfield QB TB
7 76 J. Meyers WR LV
8 93 T. Warren TE IND
9 100 C. Godwin WR TB
10 117 R. Stevenson RB NE
11 124 D. Prescott QB DAL
12 141 K. Pitts TE ATL
13 148 K. Allen WR LAC
14 165 R. Dowdle RB CAR
Heath Cummings
Rd Pk Player
1 5 A. Jeanty RB LV
2 20 K. Williams RB LAR
3 29 G. Kittle TE SF
4 44 C. Sutton WR DEN
5 53 T. Pollard RB TEN
6 68 D. Samuel WR WAS
7 77 R. Odunze WR CHI
8 92 J. Addison WR MIN
9 101 Q. Judkins RB CLE
10 116 L. Burden III WR CHI
11 125 K. Murray QB ARI
12 140 R. Davis RB BUF
13 149 B. Purdy QB SF
14 164 T. Brooks RB CIN
Jake Grogins
Rd Pk Player
1 6 D. Henry RB BAL
2 19 B. Thomas Jr. WR JAC
3 30 L. McConkey WR LAC
4 43 T. Henderson RB NE
5 54 G. Wilson WR NYJ
6 67 D. Smith WR PHI
7 78 R. Rice WR KC
8 91 B. Allen RB NYJ
9 102 J. Jennings WR SF
10 115 J. Fields QB NYJ
11 126 B. Aiyuk WR SF
12 139 T. Spears RB TEN
13 150 J. Ferguson TE DAL
14 163 D. Waller TE MIA
Jamey Eisenberg
Rd Pk Player
1 7 C. McCaffrey RB SF
2 18 B. Irving RB TB
3 31 R. Harvey RB DEN
4 42 J. Burrow QB CIN
5 55 G. Pickens WR DAL
6 66 T. Hunter WR JAC
7 79 M. Golden WR GB
8 90 J. Mason RB MIN
9 103 T. Kraft TE GB
10 114 D. Mooney WR ATL
11 127 J. Blue RB DAL
12 138 I. Guerendo RB SF
13 151 M. Brown WR KC
14 162 W. Shipley RB PHI
Tommy Tran
Rd Pk Player
1 8 J. Jefferson WR MIN
2 17 C. Brown RB CIN
3 32 J. Smith-Njigba WR SEA
4 41 D. Adams WR LAR
5 56 D. Montgomery RB DET
6 65 C. Ridley WR TEN
7 80 Z. Charbonnet RB SEA
8 89 D. Njoku TE CLE
9 104 B. Tuten RB JAC
10 113 J. Ford RB CLE
11 128 D. Sampson RB CLE
12 137 D. Douglas WR NE
13 152 D. Maye QB NE
14 161 J. Palmer WR BUF
R.J. White
Rd Pk Player
1 9 D. Achane RB MIA
2 16 P. Nacua WR LAR
3 33 K. Walker III RB SEA
4 40 J. Daniels QB WAS
5 57 T. McMillan WR CAR
6 64 T. McLaurin WR WAS
7 81 K. Johnson RB PIT
8 88 J. Dobbins RB DEN
9 105 E. Engram TE DEN
10 112 K. Shakir WR BUF
11 129 T. Benson RB ARI
12 136 M. Mims WR DEN
13 153 T. Franklin WR DEN
14 160 C. Rodriguez Jr. RB WAS
Thomas Shafer
Rd Pk Player
1 10 C. Lamb WR DAL
2 15 J. Jacobs RB GB
3 34 M. Evans WR TB
4 39 J. Allen QB BUF
5 58 A. Jones RB MIN
6 63 J. Mixon RB HOU
7 82 S. Diggs WR NE
8 87 C. Kupp WR SEA
9 106 J. Williams RB DAL
10 111 C. Skattebo RB NYG
11 130 O. Gordon II RB MIA
12 135 C. Loveland TE CHI
13 154 A. Thielen WR CAR
14 159 C. Otton TE TB
Brandon Howard
Rd Pk Player
1 11 M. Nabers WR NYG
2 14 J. Cook RB BUF
3 35 B. Hall RB NYJ
4 38 L. Jackson QB BAL
5 59 J. Williams WR DET
6 62 Z. Flowers WR BAL
7 83 M. Andrews TE BAL
8 86 K. Coleman WR BUF
9 107 S. Williams WR GB
10 110 J. Wright RB MIA
11 131 B. Smith RB KC
12 134 R. Bateman WR BAL
13 155 T. Tagovailoa QB MIA
14 158 D. Hopkins WR BAL
Meron Berkson
Rd Pk Player
1 12 N. Collins WR HOU
2 13 J. Taylor RB IND
3 36 T. Hill WR MIA
4 37 J. Conner RB ARI
5 60 J. Waddle WR MIA
6 61 T. Tracy Jr. RB NYG
7 84 T. Kelce TE KC
8 85 J. Warren RB PIT
9 108 N. Chubb RB HOU
10 109 B. Robinson Jr. RB WAS
11 132 J. Goff QB DET
12 133 R. Shaheed WR NO
13 156 J. Love QB GB
14 157 T. Harris WR LAC