Packers' Aaron Banks: Full practice Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Banks (groin) was a full participant at practice Thursday.
Banks appears to be all set for Week 8 after he was able to log a full practice Thursday. The offensive lineman will operate in his starting role at left guard versus the Steelers on Sunday.
