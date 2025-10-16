Packers' Aaron Banks: Limited to begin prep for Arizona
By RotoWire Staff
• 1 min read
Banks (groin/knee) was a limited participant in Wednesday's practice.
Banks has been on the injury report for most of the season with a combination of ankle and groin injuries. His limited participation Wednesday comes as no surprise as a result, but his status for a Week 7 matchup against the Cardinals should become clearer as the week progresses.
