McManus converted all three field goal attempts and his sole extra-point try in the Packers' 22-16 overtime loss to the Bears on Saturday.

McManus made field goals from 25 yards, 21 yards, and 27 yards, adding an extra point in the third quarter after Malik Willis' 33-yard touchdown pass to Romeo Doubs. The kicker moves to 22-of-28 on field goal tries and 29-of-30 on extra-point attempts over 12 contests.

