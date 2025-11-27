Packers' Brandon McManus: Perfect on Thanksgiving
By RotoWire Staff
• 1 min read
McManus made all four point-after tries as well as his sole field goal attempt during the Packers' 31-24 win over the Lions on Thursday.
Despite only attempting one field goal, McManus converted the 45-yarder and was automatic on the point-after for the Packers' four touchdown drives. McManus moves to 15-for-20 on field-goal attempts and 22-for-23 on extra-point tries over nine regular-season games.
