McManus made all four point-after tries as well as his sole field goal attempt during the Packers' 31-24 win over the Lions on Thursday.

Despite only attempting one field goal, McManus converted the 45-yarder and was automatic on the point-after for the Packers' four touchdown drives. McManus moves to 15-for-20 on field-goal attempts and 22-for-23 on extra-point tries over nine regular-season games.

