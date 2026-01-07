Packers' Dontayvion Wicks: Another limited session
By RotoWire Staff
• 1 min read
Wicks (concussion) was limited at Wednesday's practice.
After Wicks suffered a concussion Week 17 against the Ravens, he wasn't able to practice in any capacity before being inactive this past Sunday at Minnesota. He's now maintained his activity level from Tuesday's walkthrough to Wednesday, but he still has some hurdles to get past, including gaining clearance from an independent neurologist, in order to have a chance to play in Saturday's wild-card contest at Chicago.
