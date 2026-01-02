Packers' Dontayvion Wicks: DNP again Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Wicks (concussion) didn't practice Thursday.
Wicks thus hasn't practiced in any capacity since he suffered a concussion this past Saturday versus the Ravens. Considering he appears to have multiple hurdles to surpass in order to gaine clearance from the protocol for head injuries, he may be in danger of missing his third game of the season Sunday at Minnesota.
More News
-
Packers' Dontayvion Wicks: No practice Wednesday•
-
Packers' Dontayvion Wicks: Downgraded to out with concussion•
-
Packers' Dontayvion Wicks: Exits for concussion evaluation•
-
Packers' Dontayvion Wicks: Just two catches in Week 16•
-
Packers' Dontayvion Wicks: Available Saturday•
-
Packers' Dontayvion Wicks: Questionable for Week 16•