Packers' Dontayvion Wicks: Limited practice Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Wicks (ankle) practiced in a limited capacity Wednesday.
Wicks was sidelined for Tuesday's walkthrough, so his ability to mix into drills one day later is a step in the right directions ahead of Saturday's game in Chicago. Ultimately, Thursday's practice report will reveal whether or not he's tagged with a designation for Week 16 action.
