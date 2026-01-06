Packers' Dontayvion Wicks: Limited Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Wicks (concussion) was estimated as limited on Tuesday's practice report, Tom Silverstein of the Milwaukee Journal Sentinel reports.
Wicks was concussed in Week 17 against Baltimore and was inactive for Sunday's regular-season finale against the Vikings. The Packers merely held a walkthrough Tuesday, but Wicks' limited estimation is a positive sign for his availability for Saturday's wild-card date with the Bears.
More News
-
Packers' Dontayvion Wicks: Inactive in Week 18•
-
Packers' Dontayvion Wicks: Doubtful for Week 18•
-
Packers' Dontayvion Wicks: DNP again Thursday•
-
Packers' Dontayvion Wicks: No practice Wednesday•
-
Packers' Dontayvion Wicks: Downgraded to out with concussion•
-
Packers' Dontayvion Wicks: Exits for concussion evaluation•