Wicks (concussion) was estimated as limited on Tuesday's practice report, Tom Silverstein of the Milwaukee Journal Sentinel reports.

Wicks was concussed in Week 17 against Baltimore and was inactive for Sunday's regular-season finale against the Vikings. The Packers merely held a walkthrough Tuesday, but Wicks' limited estimation is a positive sign for his availability for Saturday's wild-card date with the Bears.

