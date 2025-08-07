default-cbs-image
Wicks (calf) is not participating in practice Thursday, Wes Hodkiewicz of the Packers' official site reports.

Wicks has been managing a calf injury since late July, so it seems unlikely that he'll be in consideration to suit up for Saturday's preseason opener against the Jets. The third-year wideout appears to simply be managing a minor injury, though, as the Packers haven't expressed any concerns about his long-term availability. Jayden Reed (foot) is also sitting out practice Thursday.

