Williams (knee) was limited in practice Wednesday.

Williams is trying return from the knee injury he suffered Week 15 against Denver. He was unable to play last Saturday versus the Bears and didn't practice at all last week, but he's been labeled as limited both Tuesday and Wednesday this week. It seems Williams has a chance of playing Saturday versus Baltimore, but more clarity in that regard should come when the Packers provide injury designations Thursday.

