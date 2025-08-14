default-cbs-image
Abanikanda (hamstring) returned to practice Thursday, Matt Schneidman of The Athletic reports.

Abanikanda's back after missing practice Tuesday and Wednesday. He's one of seven running backs currently with the team, but Abanikanda's unlikely to earn a spot on the 53-man roster, though a practice squad spot is a more realistic possibility.

