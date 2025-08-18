default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Abanikanda had 12 carries for 43 yards and a touchdown in Saturday's 23-10 preseason victory over the Jets. He also returned five kicks for 120 yards in the contest.

It was a busy Saturday afternoon for Abanikanda, who in addition to being busy on specials teams led the Packers in both carries and rushing yards. Abanikanda's chances of securing a roster spot will improve if MarShawn Lloyd (hamstring) misses any sort of significant time, but he is still presumably behind both Emanuel Wilson and Chris Brooks -- and of course, starter Josh Jacobs -- on the depth chart.

More News