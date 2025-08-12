default-cbs-image
Abanikanda (hamstring) did not practice Tuesday, Rob Demovsky of ESPN.com reports.

Abanikanda played 21 offensive snaps in the Packers' preseason opener against the Jets this past Saturday and rushed six times for 19 yards. With MarShawn Lloyd (groin) and Emanuel Wilson (knee) out for that one, Abanikanda played behind both Josh Jacobs and Chris Brooks, so Abanikanda can't afford to miss much time if he's going to make a run at a 53-man roster spot.

