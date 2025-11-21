Packers' Javon Bullard: No Week 12 injury designation
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bullard (ankle) doesn't carry an injury designation for Sunday's game against the Vikings, Rob Demovsky of ESPN.comreports.
Bullard was deemed a limited participant in practice this week, however his listed limitations were likely precautionary, as the 23-year-old is in line to be available for Sunday's game against Minnesota, after all. Bullard has 53 total tackles in 10 games this season for the Packers.
More News
-
Packers' Javon Bullard: Dealing with ankle issue•
-
Packers' Javon Bullard: Makes six stops in Week 8 win•
-
Packers' Javon Bullard: Practices in full Wednesday•
-
Packers' Javon Bullard: Not in concussion protocol•
-
Packers' Javon Bullard: Being evaluated for concussion•
-
Packers' Javon Bullard: Good to go against Dallas•