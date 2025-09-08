Packers' Javon Bullard: Notches nine tackles
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bullard tallied nine tackles (seven solo) in Sunday's 27-13 victory over the Lions.
Bullard started at safety alongside Xavier McKinney and finished second in tackles among Packers defenders in Week 1. When Green Bay puts extra defensive backs on the field Bullard will generally be used in the slot while Evan Williams works at safety, but playing closer to the ball could allow the former more opportunities to rack up stops.
