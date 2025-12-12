Packers' Jayden Reed: Avoids injury designation
By RotoWire Staff
• 1 min read
Reed (shoulder) doesn't have an injury designation for Sunday's game at Denver.
Reed returned from an absence of nearly three months to take six touches for 53 yards in last week's 28-21 win over Chicago. His snap share (48 percent) and route share (65 percent) were in line with pre-injury norms, which is a good sign health-wise even if he's still not getting enough playing time to be reliable for fantasy.
