Clark (back) returned to practice Tuesday, Matt Schneidman of The Athletic reports.

Clark missed Monday's session but is evidently fine. The 29-year-old hasn't missed a start since the 2021 season and finished with 37 tackles (20 solo), including 1.0 sacks, two pass breakups and two fumble recoveries across 17 regular-season appearances last year.

