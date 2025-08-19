Packers' Kenny Clark: Returns to practice
By RotoWire Staff
• 1 min read
Clark (back) returned to practice Tuesday, Matt Schneidman of The Athletic reports.
Clark missed Monday's session but is evidently fine. The 29-year-old hasn't missed a start since the 2021 season and finished with 37 tackles (20 solo), including 1.0 sacks, two pass breakups and two fumble recoveries across 17 regular-season appearances last year.
