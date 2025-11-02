Packers' Matthew Golden: Injures shoulder in Week 9
By RotoWire Staff
• 1 min read
Golden suffered a shoulder injury during Sunday's game versus the Panthers.
In a span of a few minutes, the Packers announced injuries for Golden and top TE Tucker Kraft (knee). When Golden went to the locker room in the third quarter, he had two catches (on three targets) for nine yards.
