Walker (neck) did not participate in practice Friday and is doubtful for Week 12 action, Rob Demovsky of ESPN.com reports.

Walker was unable to participate in practice this week after suffering a neck injury Sunday against the Giants. With his status for Week 12 in doubt, Isaiah McDuffie and Ty'Ron Hopper could both see more than their usual amount of defensive snaps.

