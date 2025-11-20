Packers' Quay Walker: Misses practice to begin week
By RotoWire Staff
• 1 min read
Walker (shoulder) did not practice Wednesday.
Walker suffered a stinger in Sunday's win over the Giants, which caused him to miss most of the second half. He'll have two days to return to practice to have a chance to suit up for a Week 12 matchup against the Vikings.
