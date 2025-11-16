Packers' Quay Walker: Suffers stinger, iffy to return
By RotoWire Staff
• 1 min read
Walker is dealing with a shoulder stinger and is questionable to return to Sunday's Week 11 game against the Giants.
Walker had to be looked at by trainers after favoring his left shoulder following a play in the third quarter. He's since been deemed questionable to re-enter the contest. Ty'Ron Hopper has entered Sunday's game in Walker's stead.
More News
-
Packers' Quay Walker: Practices in full Thursday•
-
Packers' Quay Walker: Limited practice Wednesday•
-
Packers' Quay Walker: Six tackles in MNF loss•
-
Packers' Quay Walker: Cleared to play against Philly•
-
Packers' Quay Walker: Limited practice Thursday•
-
Packers' Quay Walker: Totals seven stops in Week 9•