Walker is dealing with a shoulder stinger and is questionable to return to Sunday's Week 11 game against the Giants.

Walker had to be looked at by trainers after favoring his left shoulder following a play in the third quarter. He's since been deemed questionable to re-enter the contest. Ty'Ron Hopper has entered Sunday's game in Walker's stead.

