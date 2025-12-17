Packers' Savion Williams: Limited again Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (foot) was a limited participant in Wednesday's practice.
Williams was also listed as limited during Tuesday's walk-through session. A lingering foot injury has forced the rookie third-round pick to sit out each of Green Bay's last three games. He'll have one more opportunity to upgrade his practice level ahead of Saturday's divisional matchup at Chicago.
