Williams (foot) was a limited participant in Thursday's practice, Matt Schneidman of The Athletic reports.

Williams has sat out the Packers' last two games due to a foot injury, but he's displayed some progress this week by practicing in a limited fashion on consecutive days. The rookie receiver will likely still need to put in a full practice Friday in order to avoid carrying a designation into Sunday's game at Denver.

