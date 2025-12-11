Packers' Savion Williams: Remains limited in practice
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (foot) was a limited participant in Thursday's practice, Matt Schneidman of The Athletic reports.
Williams has sat out the Packers' last two games due to a foot injury, but he's displayed some progress this week by practicing in a limited fashion on consecutive days. The rookie receiver will likely still need to put in a full practice Friday in order to avoid carrying a designation into Sunday's game at Denver.
