Packers' Savion Williams: Remains sidelined for Week 14
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (foot) has been ruled out for Sunday's game against the Bears, Wes Hodkiewicz of the Packers' official site reports.
Williams will miss a second consecutive game due to his foot injury. Prior to getting hurt, the rookie third-round pick didn't exceed 33 receiving yards in any of his 11 appearances. Williams' next opportunity to take the field will come Dec. 14 at Denver.
