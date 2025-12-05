default-cbs-image
Williams (foot) has been ruled out for Sunday's game against the Bears, Wes Hodkiewicz of the Packers' official site reports.

Williams will miss a second consecutive game due to his foot injury. Prior to getting hurt, the rookie third-round pick didn't exceed 33 receiving yards in any of his 11 appearances. Williams' next opportunity to take the field will come Dec. 14 at Denver.

