Kraft (knee) is expected to play Sunday against the Browns, Tom Pelissero of NFL Network reports.

After an injury scare for Kraft on Thursday, and a 'DNP' in Friday's practice, it now looks like the tight end will avoid missing time. In any case, confirmation of Kraft's Week 3 status is set to arrive prior to the first batch of games Sunday, with Green Bay kicking off at 1:00 ET.