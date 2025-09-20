Packers' Tucker Kraft: Expected to play Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Kraft (knee) is expected to play Sunday against the Browns, Tom Pelissero of NFL Network reports.
After an injury scare for Kraft on Thursday, and a 'DNP' in Friday's practice, it now looks like the tight end will avoid missing time. In any case, confirmation of Kraft's Week 3 status is set to arrive prior to the first batch of games Sunday, with Green Bay kicking off at 1:00 ET.
