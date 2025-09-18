default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Kraft suffered a left knee injury during Thursday's practice, and while he's set for further evaluation, it isn't expected to be a long-term concern, Ian Rapoport of NFL Network reports.

Kraft broke out with a 6-124-1 line on seven targets during last Thursday's 27-18 win against the Commanders, but just about one week later, his immediate availability is up in the air due to a health concern. It's unclear if his status for Sunday's game at Cleveland is in peril, but Friday's injury report will reveal if he has a chance to play this weekend.

More News