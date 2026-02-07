Packers' Warren Brinson: Gets involved in back half
By RotoWire Staff
• 1 min read
Brinson recorded 13 tackles (six solo) including 0.5 sacks in 11 regular-season games with Green Bay in 2025.
Brinson didn't suit up until after the Packers' bye in Week 5, but after starter Devonte Wyatt's season ended when he broke his ankle in Week 13 at Detroit, Brinson averaged 29.8 defensive snaps per game. With Wyatt, Karl Brooks and Colby Wooden all expected to remain with Green Bay in 2026, it could be difficult for Brinson to carve out a much larger role for himself in his second year.
