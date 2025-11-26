Packers' Xavier McKinney: Quiet in victory
By RotoWire Staff
• 1 min read
McKinney recorded three tackles (one solo) in Sunday's 23-6 win over the Vikings.
McKinney matched his season-low in total stops and his lowest solo tackle total of the year. He's played 100 percent of defensive snaps in every game this season, so he should bounce back in Thursday's Week 13 matchup against the Lions.
More News
-
Packers' Xavier McKinney: Productive in win•
-
Packers' Xavier McKinney: Team-high seven tackles vs. Philly•
-
Packers' Xavier McKinney: Makes big impact in Week 9 loss•
-
Packers' Xavier McKinney: Records seven stops vs. Steelers•
-
Packers' Xavier McKinney: Green light to play Week 8•
-
Packers' Xavier McKinney: Picks up ankle injury•