McKinney recorded three tackles (one solo) in Sunday's 23-6 win over the Vikings.

McKinney matched his season-low in total stops and his lowest solo tackle total of the year. He's played 100 percent of defensive snaps in every game this season, so he should bounce back in Thursday's Week 13 matchup against the Lions.

