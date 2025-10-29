Packers' Xavier McKinney: Records seven stops vs. Steelers
By RotoWire Staff
• 1 min read
McKinney racked up seven tackles (six solo) during Sunday's win over the Steelers.
McKinney has played 100 percent of defensive snaps in all seven of Green Bay's regular-season contests thus far, recording 43 tackles (22 solo) and three pass breakups, including one interception, in that span. The standout safety will look to disrupt the rhythm of whichever of Bryce Young (ankle) or Andy Dalton lines up under center for the Panthers in Week 9.
