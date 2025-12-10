Packers' Xavier McKinney: Tallies seven tackles in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
McKinney recorded seven tackles (three solo) during Sunday's 28-21 win versus the Bears.
McKinney played all 68 of Green Bay's defensive snaps in Week 14, and he racked up seven-plus tackles for the sixth time this season. He's still on pace to surpass 100 tackles for the second time in his career, but he might spend more time in coverage in a Week 15 matchup at Denver.
