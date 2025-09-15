default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Sanders corralled seven of nine targets for 54 yards in Sunday's 27-22 loss to the Cardinals.

Sanders finished as the second-leading receiver for Carolina behind impressive rookie wideout Tetairoa McMillan's 100-yard game. The 22-year-old Sanders has taken a firm grasp of the No. 1 tight end role over Tommy Tremble (3-20-0) after producing seven receptions for 81 yards through two appearances. Sanders is shaping up to be a solid PPR option in Week 3 when the Panthers host the Falcons next Sunday.

More News