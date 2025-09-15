Panthers' Ja'Tavion Sanders: Monster PPR effort Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Sanders corralled seven of nine targets for 54 yards in Sunday's 27-22 loss to the Cardinals.
Sanders finished as the second-leading receiver for Carolina behind impressive rookie wideout Tetairoa McMillan's 100-yard game. The 22-year-old Sanders has taken a firm grasp of the No. 1 tight end role over Tommy Tremble (3-20-0) after producing seven receptions for 81 yards through two appearances. Sanders is shaping up to be a solid PPR option in Week 3 when the Panthers host the Falcons next Sunday.
More News
-
Panthers' Ja'Tavion Sanders: Logs 27 yards in Week 1•
-
Panthers' Ja'Tavion Sanders: Listed as No. 1 tight end•
-
Panthers' Ja'Tavion Sanders: Standing out at camp•
-
Panthers' Ja'Tavion Sanders: Finishes rookie campaign strong•
-
Panthers' Ja'Tavion Sanders: Held without a catch again•
-
Panthers' Ja'Tavion Sanders: Quiet in return•