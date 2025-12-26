default-cbs-image
Woods (ankle) is questionable for Sunday's game against the Jets.

Woods logged three-straight limited practices heading into Week 17 after suffering an ankle injury in Week 16 against the Ravens. The 25-year-old has played mostly on special teams in 2025, accounting for nine tackles (seven solo) and one pass breakup in 12 games played.

