Patriots' Charles Woods: Questionable for Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Woods (ankle) is questionable for Sunday's game against the Jets.
Woods logged three-straight limited practices heading into Week 17 after suffering an ankle injury in Week 16 against the Ravens. The 25-year-old has played mostly on special teams in 2025, accounting for nine tackles (seven solo) and one pass breakup in 12 games played.
