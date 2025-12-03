Patriots' Christian Elliss: Posts six tackles vs. Giants
By RotoWire Staff
• 1 min read
Elliss tallied six tackles (two solo) during New England's win over the Giants on Monday.
Elliss matched Craig Woodson for the team lead in tackles during the victory. Elliss has had a productive start to the season across his first 11 outings, as he's already just 12 tackles shy of his career-best 80 (42 solo) set during the 2024 campaign.
More News
-
Patriots' Christian Elliss: Practices fully Wednesday•
-
Patriots' Christian Elliss: Ruled out vs. Jets•
-
Patriots' Christian Elliss: Opens week as limited•
-
Patriots' Christian Elliss: Ruled out for Week 10•
-
Patriots' Christian Elliss: Won't practice Wednesday•
-
Patriots' Christian Elliss: Out for remainder of Week 9•