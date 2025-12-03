default-cbs-image
Elliss tallied six tackles (two solo) during New England's win over the Giants on Monday.

Elliss matched Craig Woodson for the team lead in tackles during the victory. Elliss has had a productive start to the season across his first 11 outings, as he's already just 12 tackles shy of his career-best 80 (42 solo) set during the 2024 campaign.

