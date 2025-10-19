Patriots' Jaylinn Hawkins: Inactive in Week 7
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hawkins (hamstring) is inactive Sunday against the Titans.
Hawkins is inactive with a hamstring injury for a second consecutive week. Kyle Dugger will once again get the start at strong safety while Hawkins continues to recover.
