Patriots' Jaylinn Hawkins: Questionable to face Titans
By RotoWire Staff
• 1 min read
Head coach Mike Vrabel said Friday that Hawkins (hamstring) will be listed as questionable for Sunday's game against the Titans.
Hawkins is hoping to avoid a second consecutive absence Sunday. Kyle Dugger would continue to fill in at strong safety if Hawkins sits out.
