default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Boutte (concussion) was a limited participant in Wednesday's practice.

Boutte wasn't able to suit up for New England's blowout win over the Jets in Week 17, but he's making progress ahead of Sunday's regular-season finale against Miami. Of course, in order to retake the field versus the Dolphins, Boutte will first have to fully clear the NFL's five-step concussion protocol.

More News