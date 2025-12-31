Patriots' Kayshon Boutte: Limited in practice Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Boutte (concussion) was a limited participant in Wednesday's practice.
Boutte wasn't able to suit up for New England's blowout win over the Jets in Week 17, but he's making progress ahead of Sunday's regular-season finale against Miami. Of course, in order to retake the field versus the Dolphins, Boutte will first have to fully clear the NFL's five-step concussion protocol.
