Patriots' Mack Hollins: Limited in return to practice
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hollins (abdomen) practiced in a limited fashion Thursday.
The Patriots designated Hollins for return from injured reserve Thursday, after which he logged his first on-field work since Week 16 prep. He's missed the requisite four contests while on IR due to an abdominal injury, but it remains unclear if he has a chance to play in Sunday's AFC Championship Game in Denver. How Hollins is listed on Friday's practice report will reveal as much.