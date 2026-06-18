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Fantasy Football PPR Mock Draft (June 2026): It's more important than ever to secure WR early in your drafts

Find out where the latest crop of rookies and more landed in our June PPR mock draft

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We've done several mock drafts already this offseason, but this was the first time I picked from the last spot in Round 1. And I liked how my team turned out.

This was a 12-team, PPR mock draft featuring members of our CBS Sports staff, as well as Fantasy Football Today podcast listeners Todd Rones and Erik Guenther, and our FFT Facebook moderator Rob Thomas. I encourage you to check out all the results below to see how each team looked.

As for my team, I started with James Cook and Justin Jefferson, and I was thrilled with this pairing. Cook has top-five upside at his position, and Jefferson should rebound with Kyler Murray now the likely starting quarterback in Minnesota.

This is a three-receiver league, so it worked out well that Zay Flowers and Tetairoa McMillan were available at my next turn in Rounds 3 and 4. I expect Flowers to have a breakout campaign this year, and McMillan should be a solid No. 2 Fantasy receiver in his sophomore season.

I wasn't planning to take a quarterback and tight end with my next two picks, but Lamar Jackson was available in Round 5, as well as Tyler Warren in Round 6. Jackson is my No. 2 quarterback this season, and I get the benefit of stacking him with Flowers. And Warren is my No. 4 tight end, so this could be a steal with him at this spot.

At this point, I was a little concerned about my No. 2 running back, but I was pleased to get Chuba Hubbard in Round 7. While I'm excited to see what Jonathon Brooks can do in his comeback from his second ACL tear, I still expect Hubbard to have a solid season and be a potential No. 2 Fantasy running back this year.

I also got Rhamondre Stevenson in Round 8, and I expect Stevenson to once again be the best running back for the Patriots in 2026, much like he was in 2025. Now, my running back corps felt more secure, and my starting lineup is in great shape.

The focus of my bench was mostly at running back, and I liked ending up with J.K. Dobbins in Round 9, Isiah Pacheco in Round 12, Tyler Allgeier in Round 13 and George Holani in Round 14. Dobbins should be the No. 1 running back in Denver as long as he's healthy, and Pacheco and Allgeier are solid handcuffs with touchdown upside.

As for Holani, he should be the No. 2 running back in Seattle to open the season behind Jadarian Price. Holani should hold onto that role until Zach Charbonnet (knee) is healthy, and Holani might surprise Fantasy managers if the Seahawks give him enough work in tandem with Price early in the year.

My two bench receivers are Michael Pittman (Round 10) and Tre Tucker (Round 11), and both should have prominent roles this season. Pittman might end up being the No. 1 target in Pittsburgh over DK Metcalf, and Tucker could be the No. 1 receiver for the Raiders. Both are solid reserves, especially where I drafted them.

As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE and FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 14-round draft.

Our draft order is as follows:

1. Sam Davis, FFT Podcast Producer

2. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer

3. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy

4. Dan Schneier, Senior Fantasy Editor

5. Todd Rones, FFT Podcast Listener

6. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer

7. Dave Richard, Senior Fantasy Writer

8. Adam Aizer, FFT Podcast Host

9. Erik Guenther, Podcast Listener

10. Jacob Gibbs, SportsLine Fantasy Analyst

11. Rob Thomas, FFT Facebook Moderator

12. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Sam Davis B. Robinson RB ATL
2 Thomas Shafer J. Gibbs RB DET
3 R.J. White J. Chase WR CIN
4 Dan Schneier J. Smith-Njigba WR SEA
5 Todd Rones P. Nacua WR LAR
6 Meron Berkson A. St. Brown WR DET
7 Dave Richard J. Taylor RB IND
8 Adam Aizer C. McCaffrey RB SF
9 Erik Guenther D. London WR ATL
10 Jacob Gibbs C. Lamb WR DAL
11 Rob Thomas N. Collins WR HOU
12 Jamey Eisenberg J. Cook RB BUF
Round 2
Pos Team Player
13 Jamey Eisenberg J. Jefferson WR MIN
14 Rob Thomas D. Achane RB MIA
15 Jacob Gibbs C. Brown RB CIN
16 Erik Guenther A. Jeanty RB LV
17 Adam Aizer A. Brown WR NE
18 Dave Richard O. Hampton RB LAC
19 Meron Berkson S. Barkley RB PHI
20 Todd Rones C. Olave WR NO
21 Dan Schneier D. Henry RB BAL
22 R.J. White R. Rice WR KC
23 Thomas Shafer M. Nabers WR NYG
24 Sam Davis G. Pickens WR DAL
Round 3
Pos Team Player
25 Sam Davis K. Williams RB LAR
26 Thomas Shafer B. Bowers TE LV
27 R.J. White T. McBride TE ARI
28 Dan Schneier K. Walker III RB KC
29 Todd Rones J. Jacobs RB GB
30 Meron Berkson D. Smith WR PHI
31 Dave Richard E. Egbuka WR TB
32 Adam Aizer T. Higgins WR CIN
33 Erik Guenther L. McConkey WR LAC
34 Jacob Gibbs C. Loveland TE CHI
35 Rob Thomas J. Love RB ARI
36 Jamey Eisenberg Z. Flowers WR BAL
Round 4
Pos Team Player
37 Jamey Eisenberg T. McMillan WR CAR
38 Rob Thomas G. Wilson WR NYJ
39 Jacob Gibbs D. Adams WR LAR
40 Erik Guenther L. Burden III WR CHI
41 Adam Aizer T. Etienne RB NO
42 Dave Richard J. Allen QB BUF
43 Meron Berkson J. Waddle WR DEN
44 Todd Rones B. Hall RB NYJ
45 Dan Schneier T. McLaurin WR WAS
46 R.J. White J. Williams RB DAL
47 Thomas Shafer C. Skattebo RB NYG
48 Sam Davis D. Prescott QB DAL
Round 5
Pos Team Player
49 Sam Davis J. Williams WR DET
50 Thomas Shafer Q. Judkins RB CLE
51 R.J. White D. Swift RB CHI
52 Dan Schneier M. Evans WR SF
53 Todd Rones D. Maye QB NE
54 Meron Berkson J. Price RB SEA
55 Dave Richard C. Watson WR GB
56 Adam Aizer D. Moore WR BUF
57 Erik Guenther D. Montgomery RB HOU
58 Jacob Gibbs B. Irving RB TB
59 Rob Thomas R. Odunze WR CHI
60 Jamey Eisenberg L. Jackson QB BAL
Round 6
Pos Team Player
61 Jamey Eisenberg T. Warren TE IND
62 Rob Thomas C. Tate WR TEN
63 Jacob Gibbs B. Tuten RB JAC
64 Erik Guenther J. Herbert QB LAC
65 Adam Aizer J. Burrow QB CIN
66 Dave Richard B. Thomas Jr. WR JAC
67 Meron Berkson A. Pierce WR IND
68 Todd Rones C. Sutton WR DEN
69 Dan Schneier S. LaPorta TE DET
70 R.J. White M. Harrison Jr. WR ARI
71 Thomas Shafer J. Daniels QB WAS
72 Sam Davis D. Goedert TE PHI
Round 7
Pos Team Player
73 Sam Davis W. Robinson WR TEN
74 Thomas Shafer D. Metcalf WR PIT
75 R.J. White J. Warren RB PIT
76 Dan Schneier P. Washington WR JAC
77 Todd Rones T. Henderson RB NE
78 Meron Berkson T. Kraft TE GB
79 Dave Richard H. Fannin Jr. TE CLE
80 Adam Aizer T. Pollard RB TEN
81 Erik Guenther J. Downs WR IND
82 Jacob Gibbs J. Tyson WR NO
83 Rob Thomas K. Pitts TE ATL
84 Jamey Eisenberg C. Hubbard RB CAR
Round 8
Pos Team Player
85 Jamey Eisenberg R. Stevenson RB NE
86 Rob Thomas R. Harvey RB DEN
87 Jacob Gibbs J. Reed WR GB
88 Erik Guenther T. Kelce TE KC
89 Adam Aizer Q. Johnston WR LAC
90 Dave Richard R. Pearsall WR SF
91 Meron Berkson R. Dowdle RB PIT
92 Todd Rones G. Kittle TE SF
93 Dan Schneier M. Wilson WR ARI
94 R.J. White J. Meyers WR JAC
95 Thomas Shafer C. Godwin WR TB
96 Sam Davis K. Monangai RB CHI
Round 9
Pos Team Player
97 Sam Davis T. Dell WR HOU
98 Thomas Shafer J. Addison WR MIN
99 R.J. White J. Hurts QB PHI
100 Dan Schneier J. Croskey-Merritt RB WAS
101 Todd Rones R. Doubs WR NE
102 Meron Berkson M. Lemon WR PHI
103 Dave Richard X. Worthy WR KC
104 Adam Aizer I. Likely TE NYG
105 Erik Guenther B. Corum RB LAR
106 Jacob Gibbs J. Brooks RB CAR
107 Rob Thomas T. Lawrence QB JAC
108 Jamey Eisenberg J. Dobbins RB DEN
Round 10
Pos Team Player
109 Jamey Eisenberg M. Pittman WR PIT
110 Rob Thomas K. Gainwell RB TB
111 Jacob Gibbs C. Williams QB CHI
112 Erik Guenther J. Coker WR CAR
113 Adam Aizer A. Jones RB MIN
114 Dave Richard R. White RB WAS
115 Meron Berkson J. Dart QB NYG
116 Todd Rones M. Andrews TE BAL
117 Dan Schneier P. Mahomes QB KC
118 R.J. White K. Concepcion WR CLE
119 Thomas Shafer J. Mason RB MIN
120 Sam Davis K. Shakir WR BUF
Round 11
Pos Team Player
121 Sam Davis B. Strange TE JAC
122 Thomas Shafer T. Hunter WR JAC
123 R.J. White C. Rodriguez Jr. RB JAC
124 Dan Schneier J. Nailor WR LV
125 Todd Rones Z. Charbonnet RB SEA
126 Meron Berkson M. Stafford QB LAR
127 Dave Richard T. Tracy Jr. RB NYG
128 Adam Aizer M. Golden WR GB
129 Erik Guenther W. Marks RB HOU
130 Jacob Gibbs J. Higgins WR HOU
131 Rob Thomas J. Ferguson TE DAL
132 Jamey Eisenberg T. Tucker WR LV
Round 12
Pos Team Player
133 Jamey Eisenberg I. Pacheco RB DET
134 Rob Thomas D. Kincaid TE BUF
135 Jacob Gibbs T. Spears RB TEN
136 Erik Guenther J. Bech WR LV
137 Adam Aizer C. Okonkwo TE WAS
138 Dave Richard J. James RB SF
139 Meron Berkson D. Boston WR CLE
140 Todd Rones B. Allen RB NYJ
141 Dan Schneier T. Hill WR MIA
142 R.J. White S. Diggs WR NE
143 Thomas Shafer K. Mitchell RB LAC
144 Sam Davis J. Conner RB ARI
Round 13
Pos Team Player
145 Sam Davis T. Franklin WR DEN
146 Thomas Shafer B. Nix QB DEN
147 R.J. White E. Wilson RB SEA
148 Dan Schneier B. Purdy QB SF
149 Todd Rones J. McMillan WR TB
150 Meron Berkson A. Williams WR WAS
151 Dave Richard B. Aiyuk WR SF
152 Adam Aizer A. Kamara RB NO
153 Erik Guenther D. Sampson RB CLE
154 Jacob Gibbs O. Gadsden II TE LAC
155 Rob Thomas J. Jennings WR MIN
156 Jamey Eisenberg T. Allgeier RB ARI
Round 14
Pos Team Player
157 Jamey Eisenberg G. Holani RB SEA
158 Rob Thomas R. Shaheed WR SEA
159 Jacob Gibbs J. Coleman RB DEN
160 Erik Guenther J. Johnson TE NO
161 Adam Aizer K. Murray QB MIN
162 Dave Richard M. Willis QB MIA
163 Meron Berkson E. Johnson RB KC
164 Todd Rones J. Jeudy WR CLE
165 Dan Schneier D. Mooney WR NYG
166 R.J. White C. Brooks RB GB
167 Thomas Shafer T. Hockenson TE MIN
168 Sam Davis E. Demercado RB KC
Team by Team
Sam Davis
Rd Pk Player
1 1 B. Robinson RB ATL
2 24 G. Pickens WR DAL
3 25 K. Williams RB LAR
4 48 D. Prescott QB DAL
5 49 J. Williams WR DET
6 72 D. Goedert TE PHI
7 73 W. Robinson WR TEN
8 96 K. Monangai RB CHI
9 97 T. Dell WR HOU
10 120 K. Shakir WR BUF
11 121 B. Strange TE JAC
12 144 J. Conner RB ARI
13 145 T. Franklin WR DEN
14 168 E. Demercado RB KC
Thomas Shafer
Rd Pk Player
1 2 J. Gibbs RB DET
2 23 M. Nabers WR NYG
3 26 B. Bowers TE LV
4 47 C. Skattebo RB NYG
5 50 Q. Judkins RB CLE
6 71 J. Daniels QB WAS
7 74 D. Metcalf WR PIT
8 95 C. Godwin WR TB
9 98 J. Addison WR MIN
10 119 J. Mason RB MIN
11 122 T. Hunter WR JAC
12 143 K. Mitchell RB LAC
13 146 B. Nix QB DEN
14 167 T. Hockenson TE MIN
R.J. White
Rd Pk Player
1 3 J. Chase WR CIN
2 22 R. Rice WR KC
3 27 T. McBride TE ARI
4 46 J. Williams RB DAL
5 51 D. Swift RB CHI
6 70 M. Harrison Jr. WR ARI
7 75 J. Warren RB PIT
8 94 J. Meyers WR JAC
9 99 J. Hurts QB PHI
10 118 K. Concepcion WR CLE
11 123 C. Rodriguez Jr. RB JAC
12 142 S. Diggs WR NE
13 147 E. Wilson RB SEA
14 166 C. Brooks RB GB
Dan Schneier
Rd Pk Player
1 4 J. Smith-Njigba WR SEA
2 21 D. Henry RB BAL
3 28 K. Walker III RB KC
4 45 T. McLaurin WR WAS
5 52 M. Evans WR SF
6 69 S. LaPorta TE DET
7 76 P. Washington WR JAC
8 93 M. Wilson WR ARI
9 100 J. Croskey-Merritt RB WAS
10 117 P. Mahomes QB KC
11 124 J. Nailor WR LV
12 141 T. Hill WR MIA
13 148 B. Purdy QB SF
14 165 D. Mooney WR NYG
Todd Rones
Rd Pk Player
1 5 P. Nacua WR LAR
2 20 C. Olave WR NO
3 29 J. Jacobs RB GB
4 44 B. Hall RB NYJ
5 53 D. Maye QB NE
6 68 C. Sutton WR DEN
7 77 T. Henderson RB NE
8 92 G. Kittle TE SF
9 101 R. Doubs WR NE
10 116 M. Andrews TE BAL
11 125 Z. Charbonnet RB SEA
12 140 B. Allen RB NYJ
13 149 J. McMillan WR TB
14 164 J. Jeudy WR CLE
Meron Berkson
Rd Pk Player
1 6 A. St. Brown WR DET
2 19 S. Barkley RB PHI
3 30 D. Smith WR PHI
4 43 J. Waddle WR DEN
5 54 J. Price RB SEA
6 67 A. Pierce WR IND
7 78 T. Kraft TE GB
8 91 R. Dowdle RB PIT
9 102 M. Lemon WR PHI
10 115 J. Dart QB NYG
11 126 M. Stafford QB LAR
12 139 D. Boston WR CLE
13 150 A. Williams WR WAS
14 163 E. Johnson RB KC
Dave Richard
Rd Pk Player
1 7 J. Taylor RB IND
2 18 O. Hampton RB LAC
3 31 E. Egbuka WR TB
4 42 J. Allen QB BUF
5 55 C. Watson WR GB
6 66 B. Thomas Jr. WR JAC
7 79 H. Fannin Jr. TE CLE
8 90 R. Pearsall WR SF
9 103 X. Worthy WR KC
10 114 R. White RB WAS
11 127 T. Tracy Jr. RB NYG
12 138 J. James RB SF
13 151 B. Aiyuk WR SF
14 162 M. Willis QB MIA
Adam Aizer
Rd Pk Player
1 8 C. McCaffrey RB SF
2 17 A. Brown WR NE
3 32 T. Higgins WR CIN
4 41 T. Etienne RB NO
5 56 D. Moore WR BUF
6 65 J. Burrow QB CIN
7 80 T. Pollard RB TEN
8 89 Q. Johnston WR LAC
9 104 I. Likely TE NYG
10 113 A. Jones RB MIN
11 128 M. Golden WR GB
12 137 C. Okonkwo TE WAS
13 152 A. Kamara RB NO
14 161 K. Murray QB MIN
Erik Guenther
Rd Pk Player
1 9 D. London WR ATL
2 16 A. Jeanty RB LV
3 33 L. McConkey WR LAC
4 40 L. Burden III WR CHI
5 57 D. Montgomery RB HOU
6 64 J. Herbert QB LAC
7 81 J. Downs WR IND
8 88 T. Kelce TE KC
9 105 B. Corum RB LAR
10 112 J. Coker WR CAR
11 129 W. Marks RB HOU
12 136 J. Bech WR LV
13 153 D. Sampson RB CLE
14 160 J. Johnson TE NO
Jacob Gibbs
Rd Pk Player
1 10 C. Lamb WR DAL
2 15 C. Brown RB CIN
3 34 C. Loveland TE CHI
4 39 D. Adams WR LAR
5 58 B. Irving RB TB
6 63 B. Tuten RB JAC
7 82 J. Tyson WR NO
8 87 J. Reed WR GB
9 106 J. Brooks RB CAR
10 111 C. Williams QB CHI
11 130 J. Higgins WR HOU
12 135 T. Spears RB TEN
13 154 O. Gadsden II TE LAC
14 159 J. Coleman RB DEN
Rob Thomas
Rd Pk Player
1 11 N. Collins WR HOU
2 14 D. Achane RB MIA
3 35 J. Love RB ARI
4 38 G. Wilson WR NYJ
5 59 R. Odunze WR CHI
6 62 C. Tate WR TEN
7 83 K. Pitts TE ATL
8 86 R. Harvey RB DEN
9 107 T. Lawrence QB JAC
10 110 K. Gainwell RB TB
11 131 J. Ferguson TE DAL
12 134 D. Kincaid TE BUF
13 155 J. Jennings WR MIN
14 158 R. Shaheed WR SEA
Jamey Eisenberg
Rd Pk Player
1 12 J. Cook RB BUF
2 13 J. Jefferson WR MIN
3 36 Z. Flowers WR BAL
4 37 T. McMillan WR CAR
5 60 L. Jackson QB BAL
6 61 T. Warren TE IND
7 84 C. Hubbard RB CAR
8 85 R. Stevenson RB NE
9 108 J. Dobbins RB DEN
10 109 M. Pittman WR PIT
11 132 T. Tucker WR LV
12 133 I. Pacheco RB DET
13 156 T. Allgeier RB ARI
14 157 G. Holani RB SEA
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