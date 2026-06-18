Fantasy Football PPR Mock Draft (June 2026): It's more important than ever to secure WR early in your drafts

We've done several mock drafts already this offseason, but this was the first time I picked from the last spot in Round 1. And I liked how my team turned out.
This was a 12-team, PPR mock draft featuring members of our CBS Sports staff, as well as Fantasy Football Today podcast listeners Todd Rones and Erik Guenther, and our FFT Facebook moderator Rob Thomas. I encourage you to check out all the results below to see how each team looked.
As for my team, I started with James Cook and Justin Jefferson, and I was thrilled with this pairing. Cook has top-five upside at his position, and Jefferson should rebound with Kyler Murray now the likely starting quarterback in Minnesota.
This is a three-receiver league, so it worked out well that Zay Flowers and Tetairoa McMillan were available at my next turn in Rounds 3 and 4. I expect Flowers to have a breakout campaign this year, and McMillan should be a solid No. 2 Fantasy receiver in his sophomore season.
I wasn't planning to take a quarterback and tight end with my next two picks, but Lamar Jackson was available in Round 5, as well as Tyler Warren in Round 6. Jackson is my No. 2 quarterback this season, and I get the benefit of stacking him with Flowers. And Warren is my No. 4 tight end, so this could be a steal with him at this spot.
At this point, I was a little concerned about my No. 2 running back, but I was pleased to get Chuba Hubbard in Round 7. While I'm excited to see what Jonathon Brooks can do in his comeback from his second ACL tear, I still expect Hubbard to have a solid season and be a potential No. 2 Fantasy running back this year.
I also got Rhamondre Stevenson in Round 8, and I expect Stevenson to once again be the best running back for the Patriots in 2026, much like he was in 2025. Now, my running back corps felt more secure, and my starting lineup is in great shape.
The focus of my bench was mostly at running back, and I liked ending up with J.K. Dobbins in Round 9, Isiah Pacheco in Round 12, Tyler Allgeier in Round 13 and George Holani in Round 14. Dobbins should be the No. 1 running back in Denver as long as he's healthy, and Pacheco and Allgeier are solid handcuffs with touchdown upside.
As for Holani, he should be the No. 2 running back in Seattle to open the season behind Jadarian Price. Holani should hold onto that role until Zach Charbonnet (knee) is healthy, and Holani might surprise Fantasy managers if the Seahawks give him enough work in tandem with Price early in the year.
My two bench receivers are Michael Pittman (Round 10) and Tre Tucker (Round 11), and both should have prominent roles this season. Pittman might end up being the No. 1 target in Pittsburgh over DK Metcalf, and Tucker could be the No. 1 receiver for the Raiders. Both are solid reserves, especially where I drafted them.
As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE and FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 14-round draft.
Our draft order is as follows:
1. Sam Davis, FFT Podcast Producer
2. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer
3. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy
4. Dan Schneier, Senior Fantasy Editor
5. Todd Rones, FFT Podcast Listener
6. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer
7. Dave Richard, Senior Fantasy Writer
8. Adam Aizer, FFT Podcast Host
9. Erik Guenther, Podcast Listener
10. Jacob Gibbs, SportsLine Fantasy Analyst
11. Rob Thomas, FFT Facebook Moderator
12. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Sam Davis
|B. Robinson RB ATL
|2
|Thomas Shafer
|J. Gibbs RB DET
|3
|R.J. White
|J. Chase WR CIN
|4
|Dan Schneier
|J. Smith-Njigba WR SEA
|5
|Todd Rones
|P. Nacua WR LAR
|6
|Meron Berkson
|A. St. Brown WR DET
|7
|Dave Richard
|J. Taylor RB IND
|8
|Adam Aizer
|C. McCaffrey RB SF
|9
|Erik Guenther
|D. London WR ATL
|10
|Jacob Gibbs
|C. Lamb WR DAL
|11
|Rob Thomas
|N. Collins WR HOU
|12
|Jamey Eisenberg
|J. Cook RB BUF
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|13
|Jamey Eisenberg
|J. Jefferson WR MIN
|14
|Rob Thomas
|D. Achane RB MIA
|15
|Jacob Gibbs
|C. Brown RB CIN
|16
|Erik Guenther
|A. Jeanty RB LV
|17
|Adam Aizer
|A. Brown WR NE
|18
|Dave Richard
|O. Hampton RB LAC
|19
|Meron Berkson
|S. Barkley RB PHI
|20
|Todd Rones
|C. Olave WR NO
|21
|Dan Schneier
|D. Henry RB BAL
|22
|R.J. White
|R. Rice WR KC
|23
|Thomas Shafer
|M. Nabers WR NYG
|24
|Sam Davis
|G. Pickens WR DAL
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|25
|Sam Davis
|K. Williams RB LAR
|26
|Thomas Shafer
|B. Bowers TE LV
|27
|R.J. White
|T. McBride TE ARI
|28
|Dan Schneier
|K. Walker III RB KC
|29
|Todd Rones
|J. Jacobs RB GB
|30
|Meron Berkson
|D. Smith WR PHI
|31
|Dave Richard
|E. Egbuka WR TB
|32
|Adam Aizer
|T. Higgins WR CIN
|33
|Erik Guenther
|L. McConkey WR LAC
|34
|Jacob Gibbs
|C. Loveland TE CHI
|35
|Rob Thomas
|J. Love RB ARI
|36
|Jamey Eisenberg
|Z. Flowers WR BAL
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|37
|Jamey Eisenberg
|T. McMillan WR CAR
|38
|Rob Thomas
|G. Wilson WR NYJ
|39
|Jacob Gibbs
|D. Adams WR LAR
|40
|Erik Guenther
|L. Burden III WR CHI
|41
|Adam Aizer
|T. Etienne RB NO
|42
|Dave Richard
|J. Allen QB BUF
|43
|Meron Berkson
|J. Waddle WR DEN
|44
|Todd Rones
|B. Hall RB NYJ
|45
|Dan Schneier
|T. McLaurin WR WAS
|46
|R.J. White
|J. Williams RB DAL
|47
|Thomas Shafer
|C. Skattebo RB NYG
|48
|Sam Davis
|D. Prescott QB DAL
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|49
|Sam Davis
|J. Williams WR DET
|50
|Thomas Shafer
|Q. Judkins RB CLE
|51
|R.J. White
|D. Swift RB CHI
|52
|Dan Schneier
|M. Evans WR SF
|53
|Todd Rones
|D. Maye QB NE
|54
|Meron Berkson
|J. Price RB SEA
|55
|Dave Richard
|C. Watson WR GB
|56
|Adam Aizer
|D. Moore WR BUF
|57
|Erik Guenther
|D. Montgomery RB HOU
|58
|Jacob Gibbs
|B. Irving RB TB
|59
|Rob Thomas
|R. Odunze WR CHI
|60
|Jamey Eisenberg
|L. Jackson QB BAL
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|61
|Jamey Eisenberg
|T. Warren TE IND
|62
|Rob Thomas
|C. Tate WR TEN
|63
|Jacob Gibbs
|B. Tuten RB JAC
|64
|Erik Guenther
|J. Herbert QB LAC
|65
|Adam Aizer
|J. Burrow QB CIN
|66
|Dave Richard
|B. Thomas Jr. WR JAC
|67
|Meron Berkson
|A. Pierce WR IND
|68
|Todd Rones
|C. Sutton WR DEN
|69
|Dan Schneier
|S. LaPorta TE DET
|70
|R.J. White
|M. Harrison Jr. WR ARI
|71
|Thomas Shafer
|J. Daniels QB WAS
|72
|Sam Davis
|D. Goedert TE PHI
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|73
|Sam Davis
|W. Robinson WR TEN
|74
|Thomas Shafer
|D. Metcalf WR PIT
|75
|R.J. White
|J. Warren RB PIT
|76
|Dan Schneier
|P. Washington WR JAC
|77
|Todd Rones
|T. Henderson RB NE
|78
|Meron Berkson
|T. Kraft TE GB
|79
|Dave Richard
|H. Fannin Jr. TE CLE
|80
|Adam Aizer
|T. Pollard RB TEN
|81
|Erik Guenther
|J. Downs WR IND
|82
|Jacob Gibbs
|J. Tyson WR NO
|83
|Rob Thomas
|K. Pitts TE ATL
|84
|Jamey Eisenberg
|C. Hubbard RB CAR
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|85
|Jamey Eisenberg
|R. Stevenson RB NE
|86
|Rob Thomas
|R. Harvey RB DEN
|87
|Jacob Gibbs
|J. Reed WR GB
|88
|Erik Guenther
|T. Kelce TE KC
|89
|Adam Aizer
|Q. Johnston WR LAC
|90
|Dave Richard
|R. Pearsall WR SF
|91
|Meron Berkson
|R. Dowdle RB PIT
|92
|Todd Rones
|G. Kittle TE SF
|93
|Dan Schneier
|M. Wilson WR ARI
|94
|R.J. White
|J. Meyers WR JAC
|95
|Thomas Shafer
|C. Godwin WR TB
|96
|Sam Davis
|K. Monangai RB CHI
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|97
|Sam Davis
|T. Dell WR HOU
|98
|Thomas Shafer
|J. Addison WR MIN
|99
|R.J. White
|J. Hurts QB PHI
|100
|Dan Schneier
|J. Croskey-Merritt RB WAS
|101
|Todd Rones
|R. Doubs WR NE
|102
|Meron Berkson
|M. Lemon WR PHI
|103
|Dave Richard
|X. Worthy WR KC
|104
|Adam Aizer
|I. Likely TE NYG
|105
|Erik Guenther
|B. Corum RB LAR
|106
|Jacob Gibbs
|J. Brooks RB CAR
|107
|Rob Thomas
|T. Lawrence QB JAC
|108
|Jamey Eisenberg
|J. Dobbins RB DEN
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|109
|Jamey Eisenberg
|M. Pittman WR PIT
|110
|Rob Thomas
|K. Gainwell RB TB
|111
|Jacob Gibbs
|C. Williams QB CHI
|112
|Erik Guenther
|J. Coker WR CAR
|113
|Adam Aizer
|A. Jones RB MIN
|114
|Dave Richard
|R. White RB WAS
|115
|Meron Berkson
|J. Dart QB NYG
|116
|Todd Rones
|M. Andrews TE BAL
|117
|Dan Schneier
|P. Mahomes QB KC
|118
|R.J. White
|K. Concepcion WR CLE
|119
|Thomas Shafer
|J. Mason RB MIN
|120
|Sam Davis
|K. Shakir WR BUF
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|121
|Sam Davis
|B. Strange TE JAC
|122
|Thomas Shafer
|T. Hunter WR JAC
|123
|R.J. White
|C. Rodriguez Jr. RB JAC
|124
|Dan Schneier
|J. Nailor WR LV
|125
|Todd Rones
|Z. Charbonnet RB SEA
|126
|Meron Berkson
|M. Stafford QB LAR
|127
|Dave Richard
|T. Tracy Jr. RB NYG
|128
|Adam Aizer
|M. Golden WR GB
|129
|Erik Guenther
|W. Marks RB HOU
|130
|Jacob Gibbs
|J. Higgins WR HOU
|131
|Rob Thomas
|J. Ferguson TE DAL
|132
|Jamey Eisenberg
|T. Tucker WR LV
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|133
|Jamey Eisenberg
|I. Pacheco RB DET
|134
|Rob Thomas
|D. Kincaid TE BUF
|135
|Jacob Gibbs
|T. Spears RB TEN
|136
|Erik Guenther
|J. Bech WR LV
|137
|Adam Aizer
|C. Okonkwo TE WAS
|138
|Dave Richard
|J. James RB SF
|139
|Meron Berkson
|D. Boston WR CLE
|140
|Todd Rones
|B. Allen RB NYJ
|141
|Dan Schneier
|T. Hill WR MIA
|142
|R.J. White
|S. Diggs WR NE
|143
|Thomas Shafer
|K. Mitchell RB LAC
|144
|Sam Davis
|J. Conner RB ARI
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|145
|Sam Davis
|T. Franklin WR DEN
|146
|Thomas Shafer
|B. Nix QB DEN
|147
|R.J. White
|E. Wilson RB SEA
|148
|Dan Schneier
|B. Purdy QB SF
|149
|Todd Rones
|J. McMillan WR TB
|150
|Meron Berkson
|A. Williams WR WAS
|151
|Dave Richard
|B. Aiyuk WR SF
|152
|Adam Aizer
|A. Kamara RB NO
|153
|Erik Guenther
|D. Sampson RB CLE
|154
|Jacob Gibbs
|O. Gadsden II TE LAC
|155
|Rob Thomas
|J. Jennings WR MIN
|156
|Jamey Eisenberg
|T. Allgeier RB ARI
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|157
|Jamey Eisenberg
|G. Holani RB SEA
|158
|Rob Thomas
|R. Shaheed WR SEA
|159
|Jacob Gibbs
|J. Coleman RB DEN
|160
|Erik Guenther
|J. Johnson TE NO
|161
|Adam Aizer
|K. Murray QB MIN
|162
|Dave Richard
|M. Willis QB MIA
|163
|Meron Berkson
|E. Johnson RB KC
|164
|Todd Rones
|J. Jeudy WR CLE
|165
|Dan Schneier
|D. Mooney WR NYG
|166
|R.J. White
|C. Brooks RB GB
|167
|Thomas Shafer
|T. Hockenson TE MIN
|168
|Sam Davis
|E. Demercado RB KC
|Sam Davis
|Rd
|Pk
|Player
|1
|1
|B. Robinson RB ATL
|2
|24
|G. Pickens WR DAL
|3
|25
|K. Williams RB LAR
|4
|48
|D. Prescott QB DAL
|5
|49
|J. Williams WR DET
|6
|72
|D. Goedert TE PHI
|7
|73
|W. Robinson WR TEN
|8
|96
|K. Monangai RB CHI
|9
|97
|T. Dell WR HOU
|10
|120
|K. Shakir WR BUF
|11
|121
|B. Strange TE JAC
|12
|144
|J. Conner RB ARI
|13
|145
|T. Franklin WR DEN
|14
|168
|E. Demercado RB KC
|Thomas Shafer
|Rd
|Pk
|Player
|1
|2
|J. Gibbs RB DET
|2
|23
|M. Nabers WR NYG
|3
|26
|B. Bowers TE LV
|4
|47
|C. Skattebo RB NYG
|5
|50
|Q. Judkins RB CLE
|6
|71
|J. Daniels QB WAS
|7
|74
|D. Metcalf WR PIT
|8
|95
|C. Godwin WR TB
|9
|98
|J. Addison WR MIN
|10
|119
|J. Mason RB MIN
|11
|122
|T. Hunter WR JAC
|12
|143
|K. Mitchell RB LAC
|13
|146
|B. Nix QB DEN
|14
|167
|T. Hockenson TE MIN
|R.J. White
|Rd
|Pk
|Player
|1
|3
|J. Chase WR CIN
|2
|22
|R. Rice WR KC
|3
|27
|T. McBride TE ARI
|4
|46
|J. Williams RB DAL
|5
|51
|D. Swift RB CHI
|6
|70
|M. Harrison Jr. WR ARI
|7
|75
|J. Warren RB PIT
|8
|94
|J. Meyers WR JAC
|9
|99
|J. Hurts QB PHI
|10
|118
|K. Concepcion WR CLE
|11
|123
|C. Rodriguez Jr. RB JAC
|12
|142
|S. Diggs WR NE
|13
|147
|E. Wilson RB SEA
|14
|166
|C. Brooks RB GB
|Dan Schneier
|Rd
|Pk
|Player
|1
|4
|J. Smith-Njigba WR SEA
|2
|21
|D. Henry RB BAL
|3
|28
|K. Walker III RB KC
|4
|45
|T. McLaurin WR WAS
|5
|52
|M. Evans WR SF
|6
|69
|S. LaPorta TE DET
|7
|76
|P. Washington WR JAC
|8
|93
|M. Wilson WR ARI
|9
|100
|J. Croskey-Merritt RB WAS
|10
|117
|P. Mahomes QB KC
|11
|124
|J. Nailor WR LV
|12
|141
|T. Hill WR MIA
|13
|148
|B. Purdy QB SF
|14
|165
|D. Mooney WR NYG
|Todd Rones
|Rd
|Pk
|Player
|1
|5
|P. Nacua WR LAR
|2
|20
|C. Olave WR NO
|3
|29
|J. Jacobs RB GB
|4
|44
|B. Hall RB NYJ
|5
|53
|D. Maye QB NE
|6
|68
|C. Sutton WR DEN
|7
|77
|T. Henderson RB NE
|8
|92
|G. Kittle TE SF
|9
|101
|R. Doubs WR NE
|10
|116
|M. Andrews TE BAL
|11
|125
|Z. Charbonnet RB SEA
|12
|140
|B. Allen RB NYJ
|13
|149
|J. McMillan WR TB
|14
|164
|J. Jeudy WR CLE
|Meron Berkson
|Rd
|Pk
|Player
|1
|6
|A. St. Brown WR DET
|2
|19
|S. Barkley RB PHI
|3
|30
|D. Smith WR PHI
|4
|43
|J. Waddle WR DEN
|5
|54
|J. Price RB SEA
|6
|67
|A. Pierce WR IND
|7
|78
|T. Kraft TE GB
|8
|91
|R. Dowdle RB PIT
|9
|102
|M. Lemon WR PHI
|10
|115
|J. Dart QB NYG
|11
|126
|M. Stafford QB LAR
|12
|139
|D. Boston WR CLE
|13
|150
|A. Williams WR WAS
|14
|163
|E. Johnson RB KC
|Dave Richard
|Rd
|Pk
|Player
|1
|7
|J. Taylor RB IND
|2
|18
|O. Hampton RB LAC
|3
|31
|E. Egbuka WR TB
|4
|42
|J. Allen QB BUF
|5
|55
|C. Watson WR GB
|6
|66
|B. Thomas Jr. WR JAC
|7
|79
|H. Fannin Jr. TE CLE
|8
|90
|R. Pearsall WR SF
|9
|103
|X. Worthy WR KC
|10
|114
|R. White RB WAS
|11
|127
|T. Tracy Jr. RB NYG
|12
|138
|J. James RB SF
|13
|151
|B. Aiyuk WR SF
|14
|162
|M. Willis QB MIA
|Adam Aizer
|Rd
|Pk
|Player
|1
|8
|C. McCaffrey RB SF
|2
|17
|A. Brown WR NE
|3
|32
|T. Higgins WR CIN
|4
|41
|T. Etienne RB NO
|5
|56
|D. Moore WR BUF
|6
|65
|J. Burrow QB CIN
|7
|80
|T. Pollard RB TEN
|8
|89
|Q. Johnston WR LAC
|9
|104
|I. Likely TE NYG
|10
|113
|A. Jones RB MIN
|11
|128
|M. Golden WR GB
|12
|137
|C. Okonkwo TE WAS
|13
|152
|A. Kamara RB NO
|14
|161
|K. Murray QB MIN
|Erik Guenther
|Rd
|Pk
|Player
|1
|9
|D. London WR ATL
|2
|16
|A. Jeanty RB LV
|3
|33
|L. McConkey WR LAC
|4
|40
|L. Burden III WR CHI
|5
|57
|D. Montgomery RB HOU
|6
|64
|J. Herbert QB LAC
|7
|81
|J. Downs WR IND
|8
|88
|T. Kelce TE KC
|9
|105
|B. Corum RB LAR
|10
|112
|J. Coker WR CAR
|11
|129
|W. Marks RB HOU
|12
|136
|J. Bech WR LV
|13
|153
|D. Sampson RB CLE
|14
|160
|J. Johnson TE NO
|Jacob Gibbs
|Rd
|Pk
|Player
|1
|10
|C. Lamb WR DAL
|2
|15
|C. Brown RB CIN
|3
|34
|C. Loveland TE CHI
|4
|39
|D. Adams WR LAR
|5
|58
|B. Irving RB TB
|6
|63
|B. Tuten RB JAC
|7
|82
|J. Tyson WR NO
|8
|87
|J. Reed WR GB
|9
|106
|J. Brooks RB CAR
|10
|111
|C. Williams QB CHI
|11
|130
|J. Higgins WR HOU
|12
|135
|T. Spears RB TEN
|13
|154
|O. Gadsden II TE LAC
|14
|159
|J. Coleman RB DEN
|Rob Thomas
|Rd
|Pk
|Player
|1
|11
|N. Collins WR HOU
|2
|14
|D. Achane RB MIA
|3
|35
|J. Love RB ARI
|4
|38
|G. Wilson WR NYJ
|5
|59
|R. Odunze WR CHI
|6
|62
|C. Tate WR TEN
|7
|83
|K. Pitts TE ATL
|8
|86
|R. Harvey RB DEN
|9
|107
|T. Lawrence QB JAC
|10
|110
|K. Gainwell RB TB
|11
|131
|J. Ferguson TE DAL
|12
|134
|D. Kincaid TE BUF
|13
|155
|J. Jennings WR MIN
|14
|158
|R. Shaheed WR SEA
|Jamey Eisenberg
|Rd
|Pk
|Player
|1
|12
|J. Cook RB BUF
|2
|13
|J. Jefferson WR MIN
|3
|36
|Z. Flowers WR BAL
|4
|37
|T. McMillan WR CAR
|5
|60
|L. Jackson QB BAL
|6
|61
|T. Warren TE IND
|7
|84
|C. Hubbard RB CAR
|8
|85
|R. Stevenson RB NE
|9
|108
|J. Dobbins RB DEN
|10
|109
|M. Pittman WR PIT
|11
|132
|T. Tucker WR LV
|12
|133
|I. Pacheco RB DET
|13
|156
|T. Allgeier RB ARI
|14
|157
|G. Holani RB SEA