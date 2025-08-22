bijan-robinson-usatsi.jpg
USATSI

We're here. Most Fantasy drafts will take place starting this weekend through opening night on Sept. 4, and this is what you've been waiting for. It's going to be awesome.

We have done many mock drafts to get you prepared -- check out our Fantasy Football draft prep page for all of them-- and now you're ready. We also have a lot more content coming over the next two weeks, including my updated tiers, sleepers, breakouts, and busts.

Here, we have our latest 12-team, PPR mock draft. This is a great blueprint to follow for your upcoming draft.

Check out all the results, but keep an eye on some of the buzzworthy players to see where they are getting drafted. For example, the rookie running backs like Omarion Hampton, TreVeyon Henderson and RJ Harvey, as well as the meteoric rise of Jacory Croskey-Merritt. And you should see the value for hot-button receivers like Emeka Egbuka and Ricky Pearsall, among others.

You can learn a lot from this mock draft. And, hopefully, it will help you get ready for your draft. Good luck, and get ready for an amazing couple of weeks of even more awesome draft-prep content.

As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 2 WR, TE and FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 13-round draft.

Our draft order is as follows:

1. Brandon Howard, Fantasy Editor

2. Jake Ignaszewski, FFT Social Media Coordinator

3. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy

4. Joe Polito, Social Media Director

5. Jack Capotorto, CBS Sports HQ Producer

6. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer

7. Joel Cox, Vice President, Business Development

8. Adam Aizer, FFT Podcast Host

9. Dan Schneier, Senior Fantasy Editor

10. Zach Berger, Fantasy In Frames

11. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer

12. Dave Richard, Senior Fantasy Writer

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Brandon Howard J. Chase WR CIN
2 Jake Ignaszewski B. Robinson RB ATL
3 R,J. White J. Jefferson WR MIN
4 Joe Polito J. Gibbs RB DET
5 Jack Capotorto C. Lamb WR DAL
6 Meron Berkson S. Barkley RB PHI
7 Joel Cox C. McCaffrey RB SF
8 Adam Aizer A. Jeanty RB LV
9 Dan Schneier N. Collins WR HOU
10 Zach Berger M. Nabers WR NYG
11 Jamey Eisenberg D. Henry RB BAL
12 Dave Richard A. St. Brown WR DET
Round 2
Pos Team Player
13 Dave Richard P. Nacua WR LAR
14 Jamey Eisenberg B. Thomas Jr. WR JAC
15 Zach Berger J. Jacobs RB GB
16 Dan Schneier D. London WR ATL
17 Adam Aizer D. Achane RB MIA
18 Joel Cox B. Bowers TE LV
19 Meron Berkson K. Williams RB LAR
20 Jack Capotorto C. Brown RB CIN
21 Joe Polito T. McBride TE ARI
22 R,J. White A. Brown WR PHI
23 Jake Ignaszewski L. McConkey WR LAC
24 Brandon Howard J. Taylor RB IND
Round 3
Pos Team Player
25 Brandon Howard T. Hill WR MIA
26 Jake Ignaszewski L. Jackson QB BAL
27 R,J. White T. Higgins WR CIN
28 Joe Polito J. Smith-Njigba WR SEA
29 Jack Capotorto B. Irving RB TB
30 Meron Berkson M. Evans WR TB
31 Joel Cox J. Allen QB BUF
32 Adam Aizer G. Kittle TE SF
33 Dan Schneier J. Daniels QB WAS
34 Zach Berger O. Hampton RB LAC
35 Jamey Eisenberg J. Cook RB BUF
36 Dave Richard A. Kamara RB NO
Round 4
Pos Team Player
37 Dave Richard C. Hubbard RB CAR
38 Jamey Eisenberg T. Henderson RB NE
39 Zach Berger J. Hurts QB PHI
40 Dan Schneier R. Harvey RB DEN
41 Adam Aizer J. Burrow QB CIN
42 Joel Cox G. Wilson WR NYJ
43 Meron Berkson D. Metcalf WR PIT
44 Jack Capotorto D. Adams WR LAR
45 Joe Polito X. Worthy WR KC
46 R,J. White B. Hall RB NYJ
47 Jake Ignaszewski K. Walker III RB SEA
48 Brandon Howard J. Williams WR DET
Round 5
Pos Team Player
49 Brandon Howard P. Mahomes QB KC
50 Jake Ignaszewski M. Harrison Jr. WR ARI
51 R,J. White D. Swift RB CHI
52 Joe Polito G. Pickens WR DAL
53 Jack Capotorto C. Sutton WR DEN
54 Meron Berkson J. Waddle WR MIA
55 Joel Cox T. McMillan WR CAR
56 Adam Aizer T. McLaurin WR WAS
57 Dan Schneier I. Pacheco RB KC
58 Zach Berger J. Conner RB ARI
59 Jamey Eisenberg E. Egbuka WR TB
60 Dave Richard T. Pollard RB TEN
Round 6
Pos Team Player
61 Dave Richard R. Pearsall WR SF
62 Jamey Eisenberg C. Ridley WR TEN
63 Zach Berger D. Smith WR PHI
64 Dan Schneier D. Moore WR CHI
65 Adam Aizer T. Hunter WR JAC
66 Joel Cox A. Jones RB MIN
67 Meron Berkson S. LaPorta TE DET
68 Jack Capotorto D. Montgomery RB DET
69 Joe Polito J. Mason RB MIN
70 R,J. White J. Jeudy WR CLE
71 Jake Ignaszewski Z. Flowers WR BAL
72 Brandon Howard M. Andrews TE BAL
Round 7
Pos Team Player
73 Brandon Howard M. Golden WR GB
74 Jake Ignaszewski D. Njoku TE CLE
75 R,J. White J. Warren RB PIT
76 Joe Polito J. Dobbins RB DEN
77 Jack Capotorto T. Kelce TE KC
78 Meron Berkson D. Samuel WR WAS
79 Joel Cox R. Odunze WR CHI
80 Adam Aizer R. Rice WR KC
81 Dan Schneier J. Meyers WR LV
82 Zach Berger C. Olave WR NO
83 Jamey Eisenberg K. Coleman WR BUF
84 Dave Richard T. Tracy Jr. RB NYG
Round 8
Pos Team Player
85 Dave Richard T. Warren TE IND
86 Jamey Eisenberg S. Diggs WR NE
87 Zach Berger T. Hockenson TE MIN
88 Dan Schneier J. Addison WR MIN
89 Adam Aizer K. Johnson RB PIT
90 Joel Cox Z. Charbonnet RB SEA
91 Meron Berkson C. Kupp WR SEA
92 Jack Capotorto J. Mixon RB HOU
93 Joe Polito J. Downs WR IND
94 R,J. White T. Etienne RB JAC
95 Jake Ignaszewski C. Godwin WR TB
96 Brandon Howard S. Williams WR GB
Round 9
Pos Team Player
97 Brandon Howard J. Blue RB DAL
98 Jake Ignaszewski Q. Judkins RB CLE
99 R,J. White J. Jennings WR SF
100 Joe Polito J. Reed WR GB
101 Jack Capotorto M. Pittman WR IND
102 Meron Berkson J. Croskey-Merritt RB WAS
103 Joel Cox C. Kirk WR HOU
104 Adam Aizer J. Williams RB DAL
105 Dan Schneier B. Allen RB NYJ
106 Zach Berger A. Ekeler RB WAS
107 Jamey Eisenberg B. Mayfield QB TB
108 Dave Richard T. Bigsby RB JAC
Round 10
Pos Team Player
109 Dave Richard B. Tuten RB JAC
110 Jamey Eisenberg J. Ford RB CLE
111 Zach Berger L. Burden III WR CHI
112 Dan Schneier T. Kraft TE GB
113 Adam Aizer K. Shakir WR BUF
114 Joel Cox T. Benson RB ARI
115 Meron Berkson C. Skattebo RB NYG
116 Jack Capotorto B. Nix QB DEN
117 Joe Polito R. Stevenson RB NE
118 R,J. White B. Robinson Jr. RB WAS
119 Jake Ignaszewski D. Mooney WR ATL
120 Brandon Howard J. Wright RB MIA
Round 11
Pos Team Player
121 Brandon Howard R. Bateman WR BAL
122 Jake Ignaszewski E. Engram TE DEN
123 R,J. White N. Chubb RB HOU
124 Joe Polito D. Maye QB NE
125 Jack Capotorto K. Allen WR LAC
126 Meron Berkson D. Prescott QB DAL
127 Joel Cox B. Aiyuk WR SF
128 Adam Aizer T. Spears RB TEN
129 Dan Schneier O. Gordon II RB MIA
130 Zach Berger C. Loveland TE CHI
131 Jamey Eisenberg R. Davis RB BUF
132 Dave Richard J. Goff QB DET
Round 12
Pos Team Player
133 Dave Richard D. Douglas WR NE
134 Jamey Eisenberg D. Kincaid TE BUF
135 Zach Berger I. Guerendo RB SF
136 Dan Schneier R. Shaheed WR NO
137 Adam Aizer M. Mims WR DEN
138 Joel Cox K. Pitts TE ATL
139 Meron Berkson K. Murray QB ARI
140 Jack Capotorto R. White RB TB
141 Joe Polito T. Allgeier RB ATL
142 R,J. White B. Purdy QB SF
143 Jake Ignaszewski J. Fields QB NYJ
144 Brandon Howard D. Thornton Jr. WR LV
Round 13
Pos Team Player
145 Brandon Howard B. Smith RB KC
146 Jake Ignaszewski M. Brown WR KC
147 R,J. White D. Goedert TE PHI
148 Joe Polito D. Sampson RB CLE
149 Jack Capotorto C. Tillman WR CLE
150 Meron Berkson J. Higgins WR HOU
151 Joel Cox J. Herbert QB LAC
152 Adam Aizer C. Williams QB CHI
153 Dan Schneier W. Shipley RB PHI
154 Zach Berger J. Palmer WR BUF
155 Jamey Eisenberg J. Ferguson TE DAL
156 Dave Richard A. Thielen WR CAR
Team by Team
Brandon Howard
Rd Pk Player
1 1 J. Chase WR CIN
2 24 J. Taylor RB IND
3 25 T. Hill WR MIA
4 48 J. Williams WR DET
5 49 P. Mahomes QB KC
6 72 M. Andrews TE BAL
7 73 M. Golden WR GB
8 96 S. Williams WR GB
9 97 J. Blue RB DAL
10 120 J. Wright RB MIA
11 121 R. Bateman WR BAL
12 144 D. Thornton Jr. WR LV
13 145 B. Smith RB KC
Jake Ignaszewski
Rd Pk Player
1 2 B. Robinson RB ATL
2 23 L. McConkey WR LAC
3 26 L. Jackson QB BAL
4 47 K. Walker III RB SEA
5 50 M. Harrison Jr. WR ARI
6 71 Z. Flowers WR BAL
7 74 D. Njoku TE CLE
8 95 C. Godwin WR TB
9 98 Q. Judkins RB CLE
10 119 D. Mooney WR ATL
11 122 E. Engram TE DEN
12 143 J. Fields QB NYJ
13 146 M. Brown WR KC
R,J. White
Rd Pk Player
1 3 J. Jefferson WR MIN
2 22 A. Brown WR PHI
3 27 T. Higgins WR CIN
4 46 B. Hall RB NYJ
5 51 D. Swift RB CHI
6 70 J. Jeudy WR CLE
7 75 J. Warren RB PIT
8 94 T. Etienne RB JAC
9 99 J. Jennings WR SF
10 118 B. Robinson Jr. RB WAS
11 123 N. Chubb RB HOU
12 142 B. Purdy QB SF
13 147 D. Goedert TE PHI
Joe Polito
Rd Pk Player
1 4 J. Gibbs RB DET
2 21 T. McBride TE ARI
3 28 J. Smith-Njigba WR SEA
4 45 X. Worthy WR KC
5 52 G. Pickens WR DAL
6 69 J. Mason RB MIN
7 76 J. Dobbins RB DEN
8 93 J. Downs WR IND
9 100 J. Reed WR GB
10 117 R. Stevenson RB NE
11 124 D. Maye QB NE
12 141 T. Allgeier RB ATL
13 148 D. Sampson RB CLE
Jack Capotorto
Rd Pk Player
1 5 C. Lamb WR DAL
2 20 C. Brown RB CIN
3 29 B. Irving RB TB
4 44 D. Adams WR LAR
5 53 C. Sutton WR DEN
6 68 D. Montgomery RB DET
7 77 T. Kelce TE KC
8 92 J. Mixon RB HOU
9 101 M. Pittman WR IND
10 116 B. Nix QB DEN
11 125 K. Allen WR LAC
12 140 R. White RB TB
13 149 C. Tillman WR CLE
Meron Berkson
Rd Pk Player
1 6 S. Barkley RB PHI
2 19 K. Williams RB LAR
3 30 M. Evans WR TB
4 43 D. Metcalf WR PIT
5 54 J. Waddle WR MIA
6 67 S. LaPorta TE DET
7 78 D. Samuel WR WAS
8 91 C. Kupp WR SEA
9 102 J. Croskey-Merritt RB WAS
10 115 C. Skattebo RB NYG
11 126 D. Prescott QB DAL
12 139 K. Murray QB ARI
13 150 J. Higgins WR HOU
Joel Cox
Rd Pk Player
1 7 C. McCaffrey RB SF
2 18 B. Bowers TE LV
3 31 J. Allen QB BUF
4 42 G. Wilson WR NYJ
5 55 T. McMillan WR CAR
6 66 A. Jones RB MIN
7 79 R. Odunze WR CHI
8 90 Z. Charbonnet RB SEA
9 103 C. Kirk WR HOU
10 114 T. Benson RB ARI
11 127 B. Aiyuk WR SF
12 138 K. Pitts TE ATL
13 151 J. Herbert QB LAC
Adam Aizer
Rd Pk Player
1 8 A. Jeanty RB LV
2 17 D. Achane RB MIA
3 32 G. Kittle TE SF
4 41 J. Burrow QB CIN
5 56 T. McLaurin WR WAS
6 65 T. Hunter WR JAC
7 80 R. Rice WR KC
8 89 K. Johnson RB PIT
9 104 J. Williams RB DAL
10 113 K. Shakir WR BUF
11 128 T. Spears RB TEN
12 137 M. Mims WR DEN
13 152 C. Williams QB CHI
Dan Schneier
Rd Pk Player
1 9 N. Collins WR HOU
2 16 D. London WR ATL
3 33 J. Daniels QB WAS
4 40 R. Harvey RB DEN
5 57 I. Pacheco RB KC
6 64 D. Moore WR CHI
7 81 J. Meyers WR LV
8 88 J. Addison WR MIN
9 105 B. Allen RB NYJ
10 112 T. Kraft TE GB
11 129 O. Gordon II RB MIA
12 136 R. Shaheed WR NO
13 153 W. Shipley RB PHI
Zach Berger
Rd Pk Player
1 10 M. Nabers WR NYG
2 15 J. Jacobs RB GB
3 34 O. Hampton RB LAC
4 39 J. Hurts QB PHI
5 58 J. Conner RB ARI
6 63 D. Smith WR PHI
7 82 C. Olave WR NO
8 87 T. Hockenson TE MIN
9 106 A. Ekeler RB WAS
10 111 L. Burden III WR CHI
11 130 C. Loveland TE CHI
12 135 I. Guerendo RB SF
13 154 J. Palmer WR BUF
Jamey Eisenberg
Rd Pk Player
1 11 D. Henry RB BAL
2 14 B. Thomas Jr. WR JAC
3 35 J. Cook RB BUF
4 38 T. Henderson RB NE
5 59 E. Egbuka WR TB
6 62 C. Ridley WR TEN
7 83 K. Coleman WR BUF
8 86 S. Diggs WR NE
9 107 B. Mayfield QB TB
10 110 J. Ford RB CLE
11 131 R. Davis RB BUF
12 134 D. Kincaid TE BUF
13 155 J. Ferguson TE DAL
Dave Richard
Rd Pk Player
1 12 A. St. Brown WR DET
2 13 P. Nacua WR LAR
3 36 A. Kamara RB NO
4 37 C. Hubbard RB CAR
5 60 T. Pollard RB TEN
6 61 R. Pearsall WR SF
7 84 T. Tracy Jr. RB NYG
8 85 T. Warren TE IND
9 108 T. Bigsby RB JAC
10 109 B. Tuten RB JAC
11 132 J. Goff QB DET
12 133 D. Douglas WR NE
13 156 A. Thielen WR CAR