PPR mock draft recap for August 22: Trendy rookies fly off the board; here's where you need to target them
The rookies are screaming off draft board heading into a pivotal draft weekend
We're here. Most Fantasy drafts will take place starting this weekend through opening night on Sept. 4, and this is what you've been waiting for. It's going to be awesome.
We have done many mock drafts to get you prepared -- check out our Fantasy Football draft prep page for all of them-- and now you're ready. We also have a lot more content coming over the next two weeks, including my updated tiers, sleepers, breakouts, and busts.
Here, we have our latest 12-team, PPR mock draft. This is a great blueprint to follow for your upcoming draft.
Check out all the results, but keep an eye on some of the buzzworthy players to see where they are getting drafted. For example, the rookie running backs like Omarion Hampton, TreVeyon Henderson and RJ Harvey, as well as the meteoric rise of Jacory Croskey-Merritt. And you should see the value for hot-button receivers like Emeka Egbuka and Ricky Pearsall, among others.
You can learn a lot from this mock draft. And, hopefully, it will help you get ready for your draft. Good luck, and get ready for an amazing couple of weeks of even more awesome draft-prep content.
As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 2 WR, TE and FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 13-round draft.
Our draft order is as follows:
1. Brandon Howard, Fantasy Editor
2. Jake Ignaszewski, FFT Social Media Coordinator
3. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy
4. Joe Polito, Social Media Director
5. Jack Capotorto, CBS Sports HQ Producer
6. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer
7. Joel Cox, Vice President, Business Development
8. Adam Aizer, FFT Podcast Host
9. Dan Schneier, Senior Fantasy Editor
10. Zach Berger, Fantasy In Frames
11. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
12. Dave Richard, Senior Fantasy Writer
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Brandon Howard
|J. Chase WR CIN
|2
|Jake Ignaszewski
|B. Robinson RB ATL
|3
|R,J. White
|J. Jefferson WR MIN
|4
|Joe Polito
|J. Gibbs RB DET
|5
|Jack Capotorto
|C. Lamb WR DAL
|6
|Meron Berkson
|S. Barkley RB PHI
|7
|Joel Cox
|C. McCaffrey RB SF
|8
|Adam Aizer
|A. Jeanty RB LV
|9
|Dan Schneier
|N. Collins WR HOU
|10
|Zach Berger
|M. Nabers WR NYG
|11
|Jamey Eisenberg
|D. Henry RB BAL
|12
|Dave Richard
|A. St. Brown WR DET
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|13
|Dave Richard
|P. Nacua WR LAR
|14
|Jamey Eisenberg
|B. Thomas Jr. WR JAC
|15
|Zach Berger
|J. Jacobs RB GB
|16
|Dan Schneier
|D. London WR ATL
|17
|Adam Aizer
|D. Achane RB MIA
|18
|Joel Cox
|B. Bowers TE LV
|19
|Meron Berkson
|K. Williams RB LAR
|20
|Jack Capotorto
|C. Brown RB CIN
|21
|Joe Polito
|T. McBride TE ARI
|22
|R,J. White
|A. Brown WR PHI
|23
|Jake Ignaszewski
|L. McConkey WR LAC
|24
|Brandon Howard
|J. Taylor RB IND
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|25
|Brandon Howard
|T. Hill WR MIA
|26
|Jake Ignaszewski
|L. Jackson QB BAL
|27
|R,J. White
|T. Higgins WR CIN
|28
|Joe Polito
|J. Smith-Njigba WR SEA
|29
|Jack Capotorto
|B. Irving RB TB
|30
|Meron Berkson
|M. Evans WR TB
|31
|Joel Cox
|J. Allen QB BUF
|32
|Adam Aizer
|G. Kittle TE SF
|33
|Dan Schneier
|J. Daniels QB WAS
|34
|Zach Berger
|O. Hampton RB LAC
|35
|Jamey Eisenberg
|J. Cook RB BUF
|36
|Dave Richard
|A. Kamara RB NO
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|37
|Dave Richard
|C. Hubbard RB CAR
|38
|Jamey Eisenberg
|T. Henderson RB NE
|39
|Zach Berger
|J. Hurts QB PHI
|40
|Dan Schneier
|R. Harvey RB DEN
|41
|Adam Aizer
|J. Burrow QB CIN
|42
|Joel Cox
|G. Wilson WR NYJ
|43
|Meron Berkson
|D. Metcalf WR PIT
|44
|Jack Capotorto
|D. Adams WR LAR
|45
|Joe Polito
|X. Worthy WR KC
|46
|R,J. White
|B. Hall RB NYJ
|47
|Jake Ignaszewski
|K. Walker III RB SEA
|48
|Brandon Howard
|J. Williams WR DET
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|49
|Brandon Howard
|P. Mahomes QB KC
|50
|Jake Ignaszewski
|M. Harrison Jr. WR ARI
|51
|R,J. White
|D. Swift RB CHI
|52
|Joe Polito
|G. Pickens WR DAL
|53
|Jack Capotorto
|C. Sutton WR DEN
|54
|Meron Berkson
|J. Waddle WR MIA
|55
|Joel Cox
|T. McMillan WR CAR
|56
|Adam Aizer
|T. McLaurin WR WAS
|57
|Dan Schneier
|I. Pacheco RB KC
|58
|Zach Berger
|J. Conner RB ARI
|59
|Jamey Eisenberg
|E. Egbuka WR TB
|60
|Dave Richard
|T. Pollard RB TEN
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|61
|Dave Richard
|R. Pearsall WR SF
|62
|Jamey Eisenberg
|C. Ridley WR TEN
|63
|Zach Berger
|D. Smith WR PHI
|64
|Dan Schneier
|D. Moore WR CHI
|65
|Adam Aizer
|T. Hunter WR JAC
|66
|Joel Cox
|A. Jones RB MIN
|67
|Meron Berkson
|S. LaPorta TE DET
|68
|Jack Capotorto
|D. Montgomery RB DET
|69
|Joe Polito
|J. Mason RB MIN
|70
|R,J. White
|J. Jeudy WR CLE
|71
|Jake Ignaszewski
|Z. Flowers WR BAL
|72
|Brandon Howard
|M. Andrews TE BAL
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|73
|Brandon Howard
|M. Golden WR GB
|74
|Jake Ignaszewski
|D. Njoku TE CLE
|75
|R,J. White
|J. Warren RB PIT
|76
|Joe Polito
|J. Dobbins RB DEN
|77
|Jack Capotorto
|T. Kelce TE KC
|78
|Meron Berkson
|D. Samuel WR WAS
|79
|Joel Cox
|R. Odunze WR CHI
|80
|Adam Aizer
|R. Rice WR KC
|81
|Dan Schneier
|J. Meyers WR LV
|82
|Zach Berger
|C. Olave WR NO
|83
|Jamey Eisenberg
|K. Coleman WR BUF
|84
|Dave Richard
|T. Tracy Jr. RB NYG
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|85
|Dave Richard
|T. Warren TE IND
|86
|Jamey Eisenberg
|S. Diggs WR NE
|87
|Zach Berger
|T. Hockenson TE MIN
|88
|Dan Schneier
|J. Addison WR MIN
|89
|Adam Aizer
|K. Johnson RB PIT
|90
|Joel Cox
|Z. Charbonnet RB SEA
|91
|Meron Berkson
|C. Kupp WR SEA
|92
|Jack Capotorto
|J. Mixon RB HOU
|93
|Joe Polito
|J. Downs WR IND
|94
|R,J. White
|T. Etienne RB JAC
|95
|Jake Ignaszewski
|C. Godwin WR TB
|96
|Brandon Howard
|S. Williams WR GB
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|97
|Brandon Howard
|J. Blue RB DAL
|98
|Jake Ignaszewski
|Q. Judkins RB CLE
|99
|R,J. White
|J. Jennings WR SF
|100
|Joe Polito
|J. Reed WR GB
|101
|Jack Capotorto
|M. Pittman WR IND
|102
|Meron Berkson
|J. Croskey-Merritt RB WAS
|103
|Joel Cox
|C. Kirk WR HOU
|104
|Adam Aizer
|J. Williams RB DAL
|105
|Dan Schneier
|B. Allen RB NYJ
|106
|Zach Berger
|A. Ekeler RB WAS
|107
|Jamey Eisenberg
|B. Mayfield QB TB
|108
|Dave Richard
|T. Bigsby RB JAC
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|109
|Dave Richard
|B. Tuten RB JAC
|110
|Jamey Eisenberg
|J. Ford RB CLE
|111
|Zach Berger
|L. Burden III WR CHI
|112
|Dan Schneier
|T. Kraft TE GB
|113
|Adam Aizer
|K. Shakir WR BUF
|114
|Joel Cox
|T. Benson RB ARI
|115
|Meron Berkson
|C. Skattebo RB NYG
|116
|Jack Capotorto
|B. Nix QB DEN
|117
|Joe Polito
|R. Stevenson RB NE
|118
|R,J. White
|B. Robinson Jr. RB WAS
|119
|Jake Ignaszewski
|D. Mooney WR ATL
|120
|Brandon Howard
|J. Wright RB MIA
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|121
|Brandon Howard
|R. Bateman WR BAL
|122
|Jake Ignaszewski
|E. Engram TE DEN
|123
|R,J. White
|N. Chubb RB HOU
|124
|Joe Polito
|D. Maye QB NE
|125
|Jack Capotorto
|K. Allen WR LAC
|126
|Meron Berkson
|D. Prescott QB DAL
|127
|Joel Cox
|B. Aiyuk WR SF
|128
|Adam Aizer
|T. Spears RB TEN
|129
|Dan Schneier
|O. Gordon II RB MIA
|130
|Zach Berger
|C. Loveland TE CHI
|131
|Jamey Eisenberg
|R. Davis RB BUF
|132
|Dave Richard
|J. Goff QB DET
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|133
|Dave Richard
|D. Douglas WR NE
|134
|Jamey Eisenberg
|D. Kincaid TE BUF
|135
|Zach Berger
|I. Guerendo RB SF
|136
|Dan Schneier
|R. Shaheed WR NO
|137
|Adam Aizer
|M. Mims WR DEN
|138
|Joel Cox
|K. Pitts TE ATL
|139
|Meron Berkson
|K. Murray QB ARI
|140
|Jack Capotorto
|R. White RB TB
|141
|Joe Polito
|T. Allgeier RB ATL
|142
|R,J. White
|B. Purdy QB SF
|143
|Jake Ignaszewski
|J. Fields QB NYJ
|144
|Brandon Howard
|D. Thornton Jr. WR LV
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|145
|Brandon Howard
|B. Smith RB KC
|146
|Jake Ignaszewski
|M. Brown WR KC
|147
|R,J. White
|D. Goedert TE PHI
|148
|Joe Polito
|D. Sampson RB CLE
|149
|Jack Capotorto
|C. Tillman WR CLE
|150
|Meron Berkson
|J. Higgins WR HOU
|151
|Joel Cox
|J. Herbert QB LAC
|152
|Adam Aizer
|C. Williams QB CHI
|153
|Dan Schneier
|W. Shipley RB PHI
|154
|Zach Berger
|J. Palmer WR BUF
|155
|Jamey Eisenberg
|J. Ferguson TE DAL
|156
|Dave Richard
|A. Thielen WR CAR
|Brandon Howard
|Rd
|Pk
|Player
|1
|1
|J. Chase WR CIN
|2
|24
|J. Taylor RB IND
|3
|25
|T. Hill WR MIA
|4
|48
|J. Williams WR DET
|5
|49
|P. Mahomes QB KC
|6
|72
|M. Andrews TE BAL
|7
|73
|M. Golden WR GB
|8
|96
|S. Williams WR GB
|9
|97
|J. Blue RB DAL
|10
|120
|J. Wright RB MIA
|11
|121
|R. Bateman WR BAL
|12
|144
|D. Thornton Jr. WR LV
|13
|145
|B. Smith RB KC
|Jake Ignaszewski
|Rd
|Pk
|Player
|1
|2
|B. Robinson RB ATL
|2
|23
|L. McConkey WR LAC
|3
|26
|L. Jackson QB BAL
|4
|47
|K. Walker III RB SEA
|5
|50
|M. Harrison Jr. WR ARI
|6
|71
|Z. Flowers WR BAL
|7
|74
|D. Njoku TE CLE
|8
|95
|C. Godwin WR TB
|9
|98
|Q. Judkins RB CLE
|10
|119
|D. Mooney WR ATL
|11
|122
|E. Engram TE DEN
|12
|143
|J. Fields QB NYJ
|13
|146
|M. Brown WR KC
|R,J. White
|Rd
|Pk
|Player
|1
|3
|J. Jefferson WR MIN
|2
|22
|A. Brown WR PHI
|3
|27
|T. Higgins WR CIN
|4
|46
|B. Hall RB NYJ
|5
|51
|D. Swift RB CHI
|6
|70
|J. Jeudy WR CLE
|7
|75
|J. Warren RB PIT
|8
|94
|T. Etienne RB JAC
|9
|99
|J. Jennings WR SF
|10
|118
|B. Robinson Jr. RB WAS
|11
|123
|N. Chubb RB HOU
|12
|142
|B. Purdy QB SF
|13
|147
|D. Goedert TE PHI
|Joe Polito
|Rd
|Pk
|Player
|1
|4
|J. Gibbs RB DET
|2
|21
|T. McBride TE ARI
|3
|28
|J. Smith-Njigba WR SEA
|4
|45
|X. Worthy WR KC
|5
|52
|G. Pickens WR DAL
|6
|69
|J. Mason RB MIN
|7
|76
|J. Dobbins RB DEN
|8
|93
|J. Downs WR IND
|9
|100
|J. Reed WR GB
|10
|117
|R. Stevenson RB NE
|11
|124
|D. Maye QB NE
|12
|141
|T. Allgeier RB ATL
|13
|148
|D. Sampson RB CLE
|Jack Capotorto
|Rd
|Pk
|Player
|1
|5
|C. Lamb WR DAL
|2
|20
|C. Brown RB CIN
|3
|29
|B. Irving RB TB
|4
|44
|D. Adams WR LAR
|5
|53
|C. Sutton WR DEN
|6
|68
|D. Montgomery RB DET
|7
|77
|T. Kelce TE KC
|8
|92
|J. Mixon RB HOU
|9
|101
|M. Pittman WR IND
|10
|116
|B. Nix QB DEN
|11
|125
|K. Allen WR LAC
|12
|140
|R. White RB TB
|13
|149
|C. Tillman WR CLE
|Meron Berkson
|Rd
|Pk
|Player
|1
|6
|S. Barkley RB PHI
|2
|19
|K. Williams RB LAR
|3
|30
|M. Evans WR TB
|4
|43
|D. Metcalf WR PIT
|5
|54
|J. Waddle WR MIA
|6
|67
|S. LaPorta TE DET
|7
|78
|D. Samuel WR WAS
|8
|91
|C. Kupp WR SEA
|9
|102
|J. Croskey-Merritt RB WAS
|10
|115
|C. Skattebo RB NYG
|11
|126
|D. Prescott QB DAL
|12
|139
|K. Murray QB ARI
|13
|150
|J. Higgins WR HOU
|Joel Cox
|Rd
|Pk
|Player
|1
|7
|C. McCaffrey RB SF
|2
|18
|B. Bowers TE LV
|3
|31
|J. Allen QB BUF
|4
|42
|G. Wilson WR NYJ
|5
|55
|T. McMillan WR CAR
|6
|66
|A. Jones RB MIN
|7
|79
|R. Odunze WR CHI
|8
|90
|Z. Charbonnet RB SEA
|9
|103
|C. Kirk WR HOU
|10
|114
|T. Benson RB ARI
|11
|127
|B. Aiyuk WR SF
|12
|138
|K. Pitts TE ATL
|13
|151
|J. Herbert QB LAC
|Adam Aizer
|Rd
|Pk
|Player
|1
|8
|A. Jeanty RB LV
|2
|17
|D. Achane RB MIA
|3
|32
|G. Kittle TE SF
|4
|41
|J. Burrow QB CIN
|5
|56
|T. McLaurin WR WAS
|6
|65
|T. Hunter WR JAC
|7
|80
|R. Rice WR KC
|8
|89
|K. Johnson RB PIT
|9
|104
|J. Williams RB DAL
|10
|113
|K. Shakir WR BUF
|11
|128
|T. Spears RB TEN
|12
|137
|M. Mims WR DEN
|13
|152
|C. Williams QB CHI
|Dan Schneier
|Rd
|Pk
|Player
|1
|9
|N. Collins WR HOU
|2
|16
|D. London WR ATL
|3
|33
|J. Daniels QB WAS
|4
|40
|R. Harvey RB DEN
|5
|57
|I. Pacheco RB KC
|6
|64
|D. Moore WR CHI
|7
|81
|J. Meyers WR LV
|8
|88
|J. Addison WR MIN
|9
|105
|B. Allen RB NYJ
|10
|112
|T. Kraft TE GB
|11
|129
|O. Gordon II RB MIA
|12
|136
|R. Shaheed WR NO
|13
|153
|W. Shipley RB PHI
|Zach Berger
|Rd
|Pk
|Player
|1
|10
|M. Nabers WR NYG
|2
|15
|J. Jacobs RB GB
|3
|34
|O. Hampton RB LAC
|4
|39
|J. Hurts QB PHI
|5
|58
|J. Conner RB ARI
|6
|63
|D. Smith WR PHI
|7
|82
|C. Olave WR NO
|8
|87
|T. Hockenson TE MIN
|9
|106
|A. Ekeler RB WAS
|10
|111
|L. Burden III WR CHI
|11
|130
|C. Loveland TE CHI
|12
|135
|I. Guerendo RB SF
|13
|154
|J. Palmer WR BUF
|Jamey Eisenberg
|Rd
|Pk
|Player
|1
|11
|D. Henry RB BAL
|2
|14
|B. Thomas Jr. WR JAC
|3
|35
|J. Cook RB BUF
|4
|38
|T. Henderson RB NE
|5
|59
|E. Egbuka WR TB
|6
|62
|C. Ridley WR TEN
|7
|83
|K. Coleman WR BUF
|8
|86
|S. Diggs WR NE
|9
|107
|B. Mayfield QB TB
|10
|110
|J. Ford RB CLE
|11
|131
|R. Davis RB BUF
|12
|134
|D. Kincaid TE BUF
|13
|155
|J. Ferguson TE DAL
|Dave Richard
|Rd
|Pk
|Player
|1
|12
|A. St. Brown WR DET
|2
|13
|P. Nacua WR LAR
|3
|36
|A. Kamara RB NO
|4
|37
|C. Hubbard RB CAR
|5
|60
|T. Pollard RB TEN
|6
|61
|R. Pearsall WR SF
|7
|84
|T. Tracy Jr. RB NYG
|8
|85
|T. Warren TE IND
|9
|108
|T. Bigsby RB JAC
|10
|109
|B. Tuten RB JAC
|11
|132
|J. Goff QB DET
|12
|133
|D. Douglas WR NE
|13
|156
|A. Thielen WR CAR